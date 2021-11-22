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拜登本周將提名聯準會新主席 各方矚目2人選

編譯陳韻涵╱綜合21日電
美國聯準會主席鮑爾(右)和理事布蘭納德(左)合影，兩人是下任聯準會主席人選。(路透)
美國聯準會主席鮑爾(右)和理事布蘭納德(左)合影，兩人是下任聯準會主席人選。(路透)

拜登總統本周可能面臨任內最重要的經濟政策抉擇， 提名聯準會(Federal Reserve)主席繼任人選，現任主席鮑爾(Jerome Powell，共和黨)的任期將在明年2月屆滿。

●再次續任鮑爾? 有助延續經濟政策

華爾街日報報導，拜登曾透露會尋求延續聯準會的政策，可能再次提名共和黨籍的鮑爾，繼續領導聯準會四年，或拔擢現任理事布蘭納德(Lael Brainard，民主黨)升任主席；過去四年來，布蘭納德大力支持央行的利率政策。

然而，拜登的聯準會主席提名人選可能會從經濟考量變成政治問題，提名鮑爾可能分化民主黨進步派，進而導致政府內部不睦。

拜登的資深顧問聚焦獲取民主黨聯邦參議員支持健康照護、教育與抗氣候變遷開支法案，眾院上周通過此案。

消息人士透露，民主黨內部對於聯準會主席提名人和開支法案的看法分歧，讓黨團事務更棘手。

民主黨聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)等人已呼籲拜登提名新人選，希望聯準會新主席能更嚴格管控銀行，並運用監管職權力抗氣候變遷，同時期待資深政府職位更多元。

其他民主黨人士盛讚鮑爾因應新冠肺炎疫情的作法，聚焦提高勞動力市場緊收的重要性，後者讓少數族群和普遍難以找到工作的人大幅受惠。

民主黨聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)認為，拜登有很大的機會提名鮑爾續任。

白宮官員表示，拜登將在感恩節前宣布聯準會人事，白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)21日拒絕說明拜登是否已有定論。

華爾街日報指出，拜登可能在23日傍晚前往麻州南塔克特島(Nantucket)參加家族旅行前宣布，且拜登當天已排定在白宮發表攸關經濟的演說。

●拔擢布蘭納德? 可緩和進步派不滿

拜登的顧問對於聯準會主席人選看法分歧，部分人認為布蘭納德可緩和進步派對拜登開支法案的不滿，財政部長葉倫(Janet Yellen)等人則認為，鮑爾續任有助延續聯準會政策並避免央行政策進一步政治化。

當前政治環境說明了拜登比前總統川普更晚提名聯準會主席的原因，畢竟拜登需要全體民主黨對開支法案的支持，才能對抗團結反對此案的共和黨。

除了聯準會主席之外，拜登還要在明年1月前提名共九位聯準會理事；參院銀行委員會主席布朗(Sherrod Brown)暗示，白宮可能會在宣布聯準會主席提名人時，公布一、兩個理事人選。

拜登 聯準會 提名

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