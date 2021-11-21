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瑞登豪斯案／威州自衛權、槍枝法 讓舉證壓力落在檢方

編譯潘勛／綜合20日電
威斯康辛州民眾抗議，稱瑞登豪斯有罪，不能開釋。（路透）
威斯康辛州民眾抗議，稱瑞登豪斯有罪，不能開釋。（路透）

白人少年瑞登豪斯殺二人、傷一人後被判無罪一案，引發正反兩極觀感；但對法學專家而言，判決結果不令人意外，瑞登豪斯出現在威斯康辛州基諾沙(Kenosha)為抗議非裔佛洛伊德冤死一案引發的騷動現場，開三槍射殺兩人重傷一人，只要他宣稱自己是出於自衛，要認定他有罪，舉證的沉重壓力就落在檢方身上。

紐約時報報導，威斯康辛大學法學教授瑟西麗亞‧克林吉爾(Cecelia Klingele)指出，人們關注本案判決，覺得沮喪，而沒能察覺檢方背負的擔子有多沉重，要證明不是出於自衛，真是異常艱難。

被告說自己是出於畏懼而行使自衛權，即便他周遭的人也很害怕，法律系統就給被告很廣大的無罪開釋空間。

威州的自衛權規定並未悖離全國主流看法，只要人們有理由相信自己有喪生或受傷之虞，就可動用致命武力；多數州都宣稱，挑起暴力或行為不合法的人就算放棄自衛權利，但威州還允許只要當事人「已沒有其他任何合理手段而脫身，以避免自己喪命或受到重傷」，就有權自衛。

至少30州制訂了周詳的「堅不退讓」(stand your ground)法條，威州並沒有，人們相信自己受到威脅，即使抽身而退辦得到，但沒有義務要那麼做。

法規如此，再加上州法允許公開佩槍，很容易就引發衝突；很多陌生人擁有武裝，自認為在維持秩序，基諾沙當時的情勢就是那樣，而引發槍擊案。

自衛法條一般沒規定當事人要有良好的判斷力，往往只考量暴力發生前的瞬間狀況，也不考量行為人是否自願捲進動盪現場，甚或助長當時的紊亂。

現任杜克大學法學教授、前聯邦檢察官布爾(Samuel Buell)談到瑞登豪斯案時表示，鑑於威州槍枝法律，真的無法指責瑞登豪斯。

布爾指出，國內槍枝普及，法律未規定或幾乎不提人們何時、在哪兒才能攜帶並展示有槍，那麼就會碰到自衛法律真的無法處理的場面。

大量社會科學研究指出，非裔民眾尤其男性，最可能被視為具有威脅；自衛時要有合理的畏懼，此一標準引發許多憂慮，認為它受到司法體制裡無處不在的種族歧視所影響。

威克森林大學法學院刑事法主任卡蜜‧查維斯(Kami Chavis)指出，瑞登豪斯案釋出的訊息是先開槍再問話，若是種族、年齡、被害人有所變化，當時態勢略有不同，很可能判決就大不一樣。

瑞登豪斯 基諾沙 非裔

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