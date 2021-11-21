瑞登豪斯正當防衛？恐助長白人「自命執法」風氣

瑞登豪斯槍殺兩人、傷一人，因陪審團認定是「正當防衛」，可能引發「自命執法」之風。圖為芝加哥民眾示威稱「瑞登豪斯還會再殺人」。（美聯社）

瑞登豪斯 (Kyle Rittenhouse)19日獲判無罪後，是一個審判案的結束，但國家廣播公司(NBC)報導，更多議題恐才剛要開始，包括自我防衛、控槍、「自命執法」、種族等議題的辯證，都可能會如雨後春筍般出現。

雖然瑞登豪斯槍殺兩人、傷一人因「正當防衛」而無罪，但除傷者格魯斯克瑞茨(Gaige Grosskreutz)外，兩人的攻擊武器均非火器，讓麥迪遜威州大學法學助理教授梅恩(Ion Meyn)表示，我們的法律及司法體系為「朝人開槍者」賦權。

不過仍有一些地方反其道而行，例如俄亥俄州 1月通過法律，擴大「堅守陣地法」(Stand-your-ground)的適用範圍，除自宅內，在商業、宗教場所及示威場合等地，只要面臨威脅就可開火，不必再試圖先行迴避。

此案也讓全美一直存在的控槍議題再度浮上檯面：極力擁戴持槍權的民眾主張，人民應該要能武裝起來，捍衛家庭安全，遏阻犯罪，並成為警察與社區安全之間的橋梁。

瑞登豪斯槍殺兩人、傷一人，因陪審團認定是「正當防衛」，可能引發「自命執法」之風。圖為紐約民眾示威稱「在一個種族歧視的制度裡沒有正義可言」。（美聯社）

但隨著槍枝銷售的激增，背景調查從2019年2840萬次增加到去年的3970萬次，梅恩就擔心，此情勢再加上瑞登豪斯的先例，使用致命武力防衛愈趨合法化，「持槍者擁有比手無寸鐵者更多的權利」，恐讓社會情勢變得愈發「險惡」。

瑞登豪斯是在示威場合中，加入自願保護商家的行旅而發生槍擊事件，因此存在「自命執法」的辯證；例如喬治亞州 去年2月就發生艾伯里(Ahmaud Arbery)因為被視為威脅，在與一群「自命執法」的群眾包圍的混亂中遭到射殺。

喬治亞州為此修法，廢除一條在南北戰爭前就已立法，賦予民眾在犯罪時將疑犯強行拘留的權力的法律。

艾伯里為非裔、瑞登豪斯的事件是在種族示威中發生，因此從持槍權到自命執法議題，都很難跟族裔問題脫鉤。

紐約大學法學院學者沃爾德曼(Michael Waldman)表示，會覺得有權攜帶致命武器，而且「自認」遇到威脅時就能使用的民眾多為白人，恐怕會衍生出種族暴力的問題。

綜合來看，曾經擔任槍枝產業主管，現在主張大力控槍的布瑟(Ryan Busse)說，他不認為會出現「下一個瑞登豪斯」，因為會出現的是「很多的瑞登豪斯」。