不滿瑞登豪斯判決 波特蘭砸窗示威 槍殺地反而平靜

俄勒岡州波特蘭市民眾抗議瑞登豪斯被判無罪，與警方發生衝突。（路透）

白人少年瑞登豪斯在威州基諾沙 槍殺抗議者致兩死一傷案，19日獲判無罪後在全美多個城市引起反彈，發生示威抗議；抗議民眾認為無罪判決是典型的「白人特權」、「司法不公」，其中波特蘭情況最嚴重，示威演變成騷亂，反而基諾沙相對平靜。

在波特蘭市中心，約200名示威者19日晚上抗議期間，堵塞交通、打破商戶櫥窗，又向到現場維安的警察 投擲物品；抗議群眾甚至商討燒毀市中心一座政府大樓，所幸尚未成事，直至晚上11時左右，抗議者陸續散去；抗議期間，警方查問了數人，但只有一人被捕。

俄勒岡州波特蘭市民眾抗議瑞登豪斯被判無罪，與警方發生衝突。（路透）

摩特諾馬郡(Multnomah County)警察局長辦公室將事件定性為暴亂，在20日上午的記者會上，發言人指部分示威者向警察投擲尿液、水瓶和電池。

對於涉及種族歧視事件的抗議，波特蘭從來都是最激進，去年明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭警察跪頸致死案，即爆發全國最嚴重的騷亂，由反種族主義示威抗議變為縱火、砸毀甚至洗劫店家的失控行為，被謔稱為「無政府」城市。

相對於其他城市，槍殺事件發生地的基諾沙則平靜得多，在19日判決前，威州民主黨籍州長艾佛斯(Tony Evers)下令500名國民警衛隊員待命；儘管示威者在19日晚及20日聚集在法院外抗議裁決不公，但未爆發嚴重衝突。

這與去年非裔男子布萊克(Jacob Blake)遭警察槍擊癱瘓後觸發的騷亂，形成鮮明對比；布萊克遭槍擊後兩天即發生瑞登豪斯槍殺案。

全國多個地方不滿裁決的抗議延續至20日，在紐約、洛杉磯及芝加哥，多個民權團體發動抗議示威，其中芝加哥的千人示威是由黑人關注組織發起，他們舉著標語，上面寫著「停止白人至上」、「我們上街抗議種族主義不公正制度」等。

北卡羅來納州有數十人聚集在州議會大廈附近抗議有關判決，他們高叫「沒有正義，就沒有和平！」及「廢除警察！」等口號。

紐約約有300人聚集在紐約市 布魯克林的巴克萊中心外抗議，部分人在中心入口前舉著牌子，紀念被瑞登豪斯槍殺的兩人。