我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

不滿立陶宛設台灣代表處 北京宣布：與立關係降為代辦級

瑞登豪斯無罪 民事訴訟還沒結束 22日將接受電視台專訪

記者胡玉立、編譯陳韻涵／綜合報導
19日獲判無罪的瑞登豪斯(側臉者)，22日將首度接受電視專訪。不過他仍須面對其它法律訴訟。（路透）
19日獲判無罪的瑞登豪斯(側臉者)，22日將首度接受電視專訪。不過他仍須面對其它法律訴訟。（路透）

陪審團19日對去年威斯康辛州基諾沙暴動中槍殺兩人、槍傷一人的18歲青年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)做出「無罪」裁決，但其他與此案相關的法律訴訟，並未結束。其中包括瑞登豪斯的200萬元保釋金退給誰、提供他半自動步槍的人是否有罪等。

另一方面，瑞登豪斯雖恢復自由身，他卻並未遠離鎂光燈焦點，福斯新聞(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)22日將在黃金時段訪問瑞登豪斯，他堅稱開槍時是在自我防衛。

瑞登豪斯去年8月開槍殺人，面臨五項控罪：一級魯莽殺人罪、 一級故意殺人罪、企圖一級故意殺人罪、一級魯莽危害罪等。但這些指控均被宣告無罪，依憲法保護人民免受雙重危害，瑞登豪斯不能再受審。槍擊案發生後，聯邦並未對他提出任何指控，現在也不太可能再提出。

19日獲判無罪的瑞登豪斯(左一)，22日將首度接受電視專訪。不過他仍須面對其它法...
19日獲判無罪的瑞登豪斯(左一)，22日將首度接受電視專訪。不過他仍須面對其它法律訴訟。（Getty Images）

買武器的州民面臨聯邦審判

根據審判證詞和警方說法，住在伊利諾州的瑞登豪斯並未攜槍越過州界去基諾沙，他當晚開槍使用的AR-15半自動步槍，是放在買下武器的基諾沙人家裡，而且時年17歲的瑞登豪斯，根本也買不起AR-15。

買下那把槍的多米尼克．布萊克(Dominick Black)確實面臨可能的聯邦審判；美國菸酒槍炮及爆裂物管理局表示，聯邦當局已調查布萊克購買步槍的事。與此同時，布萊克已在州法院被控犯下兩項故意將危險武器交給18歲以下者並導致死亡的控罪。

200萬保釋金該退給誰

另外，瑞登豪斯犯下槍擊殺人案後，瞬間成為保守派圈內名人，擁槍團體的支持和捐款紛紛湧入，讓他得以在去年11月用200萬元保釋金交保候傳。此案了結後，這200萬元保釋金該退給誰？備受關注。

當初這筆錢是皮爾斯 (John Pierce) 和伍德 (L. Lin Wood) 創立的德州非營利組織#FightBack基金會籌得；皮爾斯去年11月用他的洛杉磯律師事務所名義開出200萬元支票將瑞登豪斯保釋出獄。理論上，這筆錢會退給他。

但瑞登豪斯一家今年2月解雇皮爾斯，指責他和伍德挪用旨在協助瑞登豪斯的資金。9月，基諾沙律師索利斯(Xavier Solis)曾去信法院，稱保釋金來自#FightBack基金會，應歸還該組織。

死者父親要告基諾沙市官員

其他與此案有關的民事案件，也將繼續審理。例如，瑞登豪斯家人暗示可能會對媒體和公眾人物提起誹謗訴訟。死者胡伯的父親已提起聯邦民事訴訟，但不是針對瑞登豪斯，而是指向基諾沙市和郡、前後任警長及未具名官員，控告他們容許數十位武裝白人置身在抗議人群中，導致胡伯死亡。

卡爾森19日表示，福斯串流平台「福斯國家」(Fox Nation)的攝影團隊正在為卡爾森原創(Tucker Carlson Original)紀錄片拍攝，訂12月播出。

卡爾森也會在22日的福斯新聞黃金時段訪問瑞登豪斯，這將是瑞登豪斯獲判無罪後，首度接受電視台專訪。

瑞登豪斯 基諾沙 槍擊

上一則

拜登79歲大壽 在位最老總統 歐巴馬賀：感謝推動基建案

下一則

79歲拜登表態競選連任2024 民主黨仍疑慮不安

延伸閱讀

瑞登豪斯無罪／民權團體：司法不公 擁川者：司法勝利

瑞登豪斯無罪／民權團體：司法不公 擁川者：司法勝利
瑞登豪斯無罪／死者胡伯「因滑板而生，又因滑板而死」

瑞登豪斯無罪／死者胡伯「因滑板而生，又因滑板而死」
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
瑞登豪斯無罪／「人身安全遭威脅」正當防衛成判決關鍵

瑞登豪斯無罪／「人身安全遭威脅」正當防衛成判決關鍵

熱門新聞

國際刑警組織前主席、前中國公安部副部長孟宏偉去年被判刑入獄。孟宏偉妻子高歌首度露面，接受美聯社專訪。(美聯社)

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

2021-11-18 11:39
CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
麥康諾、川普。（美聯社、Getty Images）

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

2021-11-17 21:35

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計