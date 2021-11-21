瑞登豪斯無罪 民事訴訟還沒結束 22日將接受電視台專訪

19日獲判無罪的瑞登豪斯(側臉者)，22日將首度接受電視專訪。不過他仍須面對其它法律訴訟。（路透）

陪審團19日對去年威斯康辛州基諾沙 暴動中槍殺兩人、槍傷一人的18歲青年瑞登豪斯 (Kyle Rittenhouse)做出「無罪」裁決，但其他與此案相關的法律訴訟，並未結束。其中包括瑞登豪斯的200萬元保釋金退給誰、提供他半自動步槍的人是否有罪等。

另一方面，瑞登豪斯雖恢復自由身，他卻並未遠離鎂光燈焦點，福斯新聞(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)22日將在黃金時段訪問瑞登豪斯，他堅稱開槍時是在自我防衛。

瑞登豪斯去年8月開槍殺人，面臨五項控罪：一級魯莽殺人罪、 一級故意殺人罪、企圖一級故意殺人罪、一級魯莽危害罪等。但這些指控均被宣告無罪，依憲法保護人民免受雙重危害，瑞登豪斯不能再受審。槍擊 案發生後，聯邦並未對他提出任何指控，現在也不太可能再提出。

19日獲判無罪的瑞登豪斯(左一)，22日將首度接受電視專訪。不過他仍須面對其它法律訴訟。（Getty Images）

買武器的州民面臨聯邦審判

根據審判證詞和警方說法，住在伊利諾州的瑞登豪斯並未攜槍越過州界去基諾沙，他當晚開槍使用的AR-15半自動步槍，是放在買下武器的基諾沙人家裡，而且時年17歲的瑞登豪斯，根本也買不起AR-15。

買下那把槍的多米尼克．布萊克(Dominick Black)確實面臨可能的聯邦審判；美國菸酒槍炮及爆裂物管理局表示，聯邦當局已調查布萊克購買步槍的事。與此同時，布萊克已在州法院被控犯下兩項故意將危險武器交給18歲以下者並導致死亡的控罪。

200萬保釋金該退給誰

另外，瑞登豪斯犯下槍擊殺人案後，瞬間成為保守派圈內名人，擁槍團體的支持和捐款紛紛湧入，讓他得以在去年11月用200萬元保釋金交保候傳。此案了結後，這200萬元保釋金該退給誰？備受關注。

當初這筆錢是皮爾斯 (John Pierce) 和伍德 (L. Lin Wood) 創立的德州非營利組織#FightBack基金會籌得；皮爾斯去年11月用他的洛杉磯律師事務所名義開出200萬元支票將瑞登豪斯保釋出獄。理論上，這筆錢會退給他。

但瑞登豪斯一家今年2月解雇皮爾斯，指責他和伍德挪用旨在協助瑞登豪斯的資金。9月，基諾沙律師索利斯(Xavier Solis)曾去信法院，稱保釋金來自#FightBack基金會，應歸還該組織。

死者父親要告基諾沙市官員

其他與此案有關的民事案件，也將繼續審理。例如，瑞登豪斯家人暗示可能會對媒體和公眾人物提起誹謗訴訟。死者胡伯的父親已提起聯邦民事訴訟，但不是針對瑞登豪斯，而是指向基諾沙市和郡、前後任警長及未具名官員，控告他們容許數十位武裝白人置身在抗議人群中，導致胡伯死亡。

卡爾森19日表示，福斯串流平台「福斯國家」(Fox Nation)的攝影團隊正在為卡爾森原創(Tucker Carlson Original)紀錄片拍攝，訂12月播出。

卡爾森也會在22日的福斯新聞黃金時段訪問瑞登豪斯，這將是瑞登豪斯獲判無罪後，首度接受電視台專訪。