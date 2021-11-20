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10年赤字增1600億？白宮不以為然：看追稅能耐

編譯潘勛／綜合19日電
國會預算辦公室(CBO)表示，拜登總統投資的開支案，10年內會讓赤字增加1600億元，但白宮不以為然。圖為美國白宮。(本報資料照片)
國會預算辦公室(CBO)表示，拜登總統投資的開支案，10年內會讓赤字增加1600億元，但白宮不以為然。圖為美國白宮。(本報資料照片)

國會預算辦公室(CBO)18日表示，拜登總統投資在氣候變遷及社會政策的開支案，10年內會讓赤字增加1600億元，但白宮不以為然，認為預算案財源完全能自給自足；民主黨法案構想與CBO所估的赤字差距，主要看國稅局查逃漏稅能有多大能耐。

紐約時報報導，CBO分析指出，預算案裡的減稅及支出項目，幾乎被新的歲入及削減開支所抵消，但不是全部；預算案的財源大致是靠向最富裕國人及大企業加稅來籌措，預估10年可取到1兆5000億元的歲入；另外，政府與大藥廠協商降低處方箋藥價，可再節省2600億元。

預算案未來10年對國債的影響只算輕微，不可能阻止眾院議員推動本案，部分原因在CBO報告的赤字，長期下來會受到國稅局追繳有錢人及大企業逃漏稅的稅金所影響。

CBO估計，預算案對聯邦赤字的總影響是10年內增加3670億元，不包括CBO估計國稅局查出逃漏稅而取得的2070億元稅收；若加計追繳補稅，赤字便減少為10年1600億元。

但白宮估計，國稅局追繳來的稅款將達10年4000億元；白宮官員及前國稅局長表示，CBO未免估計得太保守，若按白宮估計的國稅局追繳所得，整個預算案赤字至少將減少1120億元。

民主黨眾議員史蒂芬妮·墨菲(Stephanie Murphy)等部分溫和派國會議員都已放出風聲，既然對國債的影響小到可以忽略，他們打算支持行政當局的立場。

但CBO估計的國債增加，仍可能影響到預算案在參院過關；按估計，參院會大修預算案，而民主黨中間派參議員如曼欽便表示，擔心聯邦開支加多，會近一步助長現已是30年來最兇猛的通貨膨脹。

CBO指出，拜登及民主黨提出的預算案有不少亮點；CBO是國會把關機構，審檢後肯定預算案10年間增加的國債，遠比前總統川普2017年通過的減稅法案來得少；雖說共和黨自稱減稅法案也能財源自足，但按CBO初步估計，該法案讓國債大增1兆5000億元。

預算案單一最大財源，是向股東財報逾10億元的大企業新課徵15%的稅負，而非國稅局追討的逃漏稅；CBO認為，向所謂的帳面收入(book income)課稅，10年間可收到稅金約3190億元。

CBO報告另認為民主黨的預算案，假如減稅及開支條款按期失效，10年後可開始減少國債，原因在加稅則為永久有效。

預算 國稅局 國債

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