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英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

眾院通過消除「後門羅斯」稅制漏洞 防堵富人避稅

記者顏伶如／綜合報導
眾院通過拜登社安與氣候變遷預算法案，將送參院表決。圖為國會眾院議長波洛西（右三）率民主黨領袖舉行記者會。（美聯社）
眾院通過拜登社安與氣候變遷預算法案，將送參院表決。圖為國會眾院議長波洛西（右三）率民主黨領袖舉行記者會。（美聯社）

具有免稅(tax-free)優點的羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)，長久以來成為某些富人動輒存數百萬元的節稅管道，但19日於眾院表決通過的1.8兆元的社會及對抗氣候變遷開支法案裡，已經透過增修條款防堵了俗稱「後門羅斯」(backdoor Roth)的稅制漏洞。

法案條文規定，從2022年1月1日起， 將禁止被稱為「超級走後門羅斯帳戶轉換」(mega-backdoor Roth conversion)的作法，一般羅斯帳戶轉換則不受影響；從2032年起，較高收入者的羅斯帳戶轉換則將開始受到某些限制。

「超級走後門羅斯帳戶轉換」架構允許參加者每年將最高5萬8000元的稅後資金(after-tax contribution)存入401(k)退休帳戶，並把可觀金額轉換成免稅的羅斯帳戶；但新規上路後，走後門管道將被刪除，稅後資金上限將與傳統羅斯帳戶一樣，變成每年6000元，年滿50歲者每年最高存款上限則為7000元。

報導指出，最常利用「後門羅斯」來省稅的納稅人為年收入超過14萬的單身族群，以及夫妻合併收入超過20萬8000元的家庭。

根據法案條文規定，從2029年起，個人年收入40萬元以上的納稅人，以及夫妻合併收入超過45萬元的家庭，如果退休帳戶累積存款餘額已經超過1000萬元，存入羅斯帳戶的金額將受到限制；退休帳戶餘額一旦超過1000萬元時，帳戶持有人不分年齡，都必須強制從戶頭提領資金(distribution)。

法案中對於退休帳戶具有較大影響的條文，將在2032年才推出。屆時個人年收入40萬以上的納稅人，夫妻合併收入超過45萬元的家庭，都不能再把退休帳戶的稅前收入放入羅斯戶頭。

報導指出，許多401(k)退休帳戶計畫並沒有「超級走後門羅斯帳戶轉換」機制，但最近幾年間，包括臉書(Facebook)、保險經紀公司怡安集團(Aon PLC)、AT&T在內等越來越多大型企業，開始在員工退休計畫中增列這項能夠大量省稅的功能。

法案中的個人退休帳戶條款上路後，稅收將做為全國免費學前教育班、降低處方藥價等項目的實施經費。

退休 401(k) 眾院

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