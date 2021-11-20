2011年起在美無證客 有機會獲10年工作許可

眾院19日表決通過的社會支出法案中，包括近35年來最大規模的移民改革計畫。圖為移民權益倡導人士今年10月5日晚在聯邦參議員舒默位於紐約市布魯克林的住家外露宿。（Getty Images）

眾議院19日以220票對213票表決通過的社會支出法案中，包括近35年來最大規模的移民 改革計畫；如果法案原封不動也在參院過關，從2011年起便在美國境內居住的無證移民，將有機會申請效期10年的工作許可，但非申請入籍的管道。

眾院法案條文針對現行移民法規打造某種形式的豁免(waiver)空間，透過假釋(parole)程序，讓無證移民可以在美國停留五年，期限屆滿時得以續延五年。

無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)估計，約有650萬人將因為這項新規直接受益，其中約有300萬人將因此有機會透過假釋身分，有機會取得永久居留權(permanent residency)，踏出申請入籍的第一步。

國會拉丁裔黨團(Congressional Hispanic Caucus，CHC)主席、民主黨 籍加州聯邦眾議員魯伊斯(Raul Ruiz)說：「重建美好未來法案(Build Back Better Act)包括了長期工作證，為700萬名從事必要行業的辛苦工作的移民勞工提供保護，將可避免家庭骨肉分離，讓勞動力變得穩定，振興經濟，創造就業機會。」

魯伊斯說，國會拉丁裔黨團呼籲參議院，保留工作證及其他保護計畫，「希望他們能利用參院程序，讓法案得以充實，打造一條能夠換取入籍的管道，讓我們國家的經濟能夠得到進一步改善。」

這項建議內容與先前民主黨原本承諾的目標差了一截；根據估計，目前約有1100萬無證移民在美居住。

民主黨先前的目標，就是為無證移民提供入籍的管道；民主黨籍德州聯邦眾議員薇羅妮卡，艾士可瓦(Veronica Escobar)說，法案內容對無證移民的保護，縮小只剩下效期10年的工作證。

法案當中也包括了簽證回補(visa recapture)計畫，避免上個會計年度沒有動用而過期的22萬2000個親屬移民簽證及15萬7000個工作簽證 名額浪費。

國會預算處推估，移民改革條款將在未來10年內，讓政府赤字增加大約1110億元。