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英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

近2兆開支案邁大步 有薪家事假列入、醫療保險擴大

編譯潘勛／綜合19日電
合格勞工得享有聯邦補助的有薪家事假，得照顧新生兒或其他家人，是預算案內容之一。圖為維州孕婦Amber Gabor利用有薪家事假跟孩子一起逛店。（美聯社）
合格勞工得享有聯邦補助的有薪家事假，得照顧新生兒或其他家人，是預算案內容之一。圖為維州孕婦Amber Gabor利用有薪家事假跟孩子一起逛店。（美聯社）

眾院19日通過拜登總統規模達2兆元的開支算法案，美聯社指出，法案內容達2135頁，據白宮及眾院提供的彙總可知法案目前的大要如下：

家庭及兒童照護：

國會眾院通過的預算案中，擴大兒童免稅額將再實施一年。圖為紐約曼哈頓華埠一小學。（...
國會眾院通過的預算案中，擴大兒童免稅額將再實施一年。圖為紐約曼哈頓華埠一小學。（Getty Images）

合格勞工得享有聯邦補助的有薪家事假，得照顧新生兒或其他家人，也能因傷病復元而請假；聯邦補助也將讓父母為兒童托育的開銷大為減少。

教育：

為全國3、4歲兒童普設學齡前教育；中、低收入家庭可獲幼兒照顧補貼，但本項目經費只有六年。

環境及氣候變化：

潔淨能源將取得價值3200億元的抵稅額度，分十年協助企業及屋主改採再生能源。圖為...
潔淨能源將取得價值3200億元的抵稅額度，分十年協助企業及屋主改採再生能源。圖為加州的一處油井。（Getty Images）

潔淨能源將取得價值3200億元的抵稅額度，分十年協助企業及屋主改採再生能源；1050億元用在協助社區培養能力，抵禦極端氣候天災；1100億元用在開發新的國內供應鏈、太陽能及電池科技，現有的鋼鋁及混凝土業也會獲得補助。

健保：

聯邦醫療保險(Medicare)將擴大，惠及助聽需求，估計10年耗資350億元；聯邦醫療保險將建立藥價磋商機制；聯邦醫療補助(Medicaid)將取得1500億元，幫忙居家照護、改善工作條件等。

住居：

1500億元用在讓住居負擔得起，目標在興建100萬戶新的出租及單親家庭住屋；提供房租及首購款補助來減低房價壓力。

國會眾院19日以220:213的票數，通過拜登社安與氣候變遷預算法案，將送參院表...
國會眾院19日以220:213的票數，通過拜登社安與氣候變遷預算法案，將送參院表決。圖為國會眾院議長波洛西一槌定音。（路透）

減稅：

擴大兒童免稅額將再實施一年；1700萬無子女、低收入工人已擴大的薪資收入扣除額再實施一年。

稅改：

加強國稅局收稅能力，減少應收稅與已收稅兩者之間的差距；大企業將適用至少15%的稅額，美國將與100多國達成的協議同步一致，用意在嚇阻跨國大公司把獲利打包挪到低稅負國家；創設新的附加稅，要求億萬及千萬富翁要繳納；允許某些闊綽納稅人得不必就其獲利繳交3.8%聯邦醫療保險稅的稅則將予以終結；州稅及地方稅抵扣額由1萬元升到8萬元；企業回購自己股票將課稅1%，民主黨指出企業執行長經常用這招來增加自己的財力，而非投資到公司及員工。

移民：

2011年元月2日已進入美國、持續定居的人，在繳交完行政規費及完成安全背景調查之後，可取得5年的假釋，期滿得再申請，取得假釋地位的人有權在美旅遊、工作。

法案取消的原構想：

民主黨因考量成本太高，不再提案讓聯邦醫療保險支付牙齒及視力方面的照護；原本提案讓社區大學兩年免收學費也取消。

聯邦醫療保險 低收入 眾院

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眾院通過消除「後門羅斯」稅制漏洞 防堵富人避稅

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