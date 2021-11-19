與拜登失和？賀錦麗闢謠：未感覺不受重用

副總統賀錦麗（左）18日受訪駁斥她自認在白宮未受重用的報導。圖為她18日與拜登總統（右）在白宮出席活動。（美聯社）

諸多媒體報導副總統賀錦麗 自認在白宮 未受重用後，她18日受訪駁斥，並表示尚未與拜登 總統討論過2024年的選舉，也拒說拜登是否有意參選第二屆總統。

賀錦麗接受美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目訪問時，被問到她與拜登是否談到下屆總統選舉時說：「完全沒有。」

福斯新聞網談話性節目「五人小組」(The Five)16日指出，拜登和賀錦麗嚴重失和，拜登可能在任期中換掉她，即使不在任期中，拜登也可能在2024年競選連任時找新搭檔；主持人之一、布希總統時代的白宮前發言人裴里諾(Dana Perino)指出，總統在任期中任命新副手的規定確實存在，並非沒有前例，但相當少見。

有線電視新聞網(CNN)日前報導，拜登和賀錦麗嚴重失和，賀錦麗在白宮被邊緣化，向心腹吐苦水；白宮試圖淡化兩人不和傳言，但大家都看得出來白宮內有問題。

賀錦麗受訪被問到是否覺得擔任副總統「未受重用」，她笑答：「不會，我對於我們的成就感到非常、非常興奮，但我也相當清楚有很多事情要做，我們會將之完成。」

賀錦麗告訴ABC主播史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)：「現實是，我們接下一個非常破碎的移民體制，我們得成立快速有效的公平流程，才能真的把它拼回原貌。」

在西廂與副總統疑似鬧不合後，一名白宮官員告訴「今日美國報」(USA Today)，賀錦麗的通訊主任阿什利．艾蒂恩(Ashley Etienne)已宣布12月將離任，「尋求其他機會」。

白宮則否認，賀錦麗與拜登關係緊張。

「總統選擇副總統擔任他的競選夥伴，因為他認為賀錦麗就是他想一起治國的人。」白宮發言人莎奇(Jen Psaki)告訴記者：「她是重要夥伴，是果敢領袖；她也是承擔重大指派任務的人。」

美國政治史上有10多次副總統換人或懸缺例子，1974年尼克森因水門案辭去總統職務，副總統福特繼任總統，國會任命洛克斐勒(Nelson Rockefeller)擔任副總統。