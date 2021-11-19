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美墨加峰會睽違5年白宮登場 貿易、移民歧見仍存

記者張聲肇／綜合報導
美墨加峰會18日在白宮舉行，圖為拜登總統（左）與加拿大總理杜魯多(中)、墨西哥總統羅培茲歐布拉多(右)共聚一堂。（美聯社）
美墨加峰會18日在白宮舉行，圖為拜登總統（左）與加拿大總理杜魯多(中)、墨西哥總統羅培茲歐布拉多(右)共聚一堂。（美聯社）

前總統川普執政時中斷的年度美墨加峰會18日在白宮舉行，拜登總統先和加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)談電動車稅負減免歧見，接著會見墨國總統羅培茲歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)，然後才三國領導人共聚一堂。

加稱美電動車稅負減免 違反協定

三國之間，貿易、移民等問題歧見仍存，關係不如想像那麼平順；例如，加方稱電動車稅負減免違反三國貿易協定，美、加也都不滿墨國的減碳成績。

拜登在和杜魯多會談時，也對加拿大卑詩省近日水災的受災戶表達關切，並稱兩國對氣候變遷的政策立場幾乎「同一步調」。

美墨加峰會18日在白宮舉行，圖為拜登總統（左）與加拿大總理杜魯多(中)會見。（歐...
美墨加峰會18日在白宮舉行，圖為拜登總統（左）與加拿大總理杜魯多(中)會見。（歐新社）

歐布拉多特別感謝拜登，不像川普不把墨西哥看在眼裡，提到拜登就任不久，「在電話中就說，不會把我們當做美國的後院」。

加拿大關切美國政府打算給2016年前，購買電動車的人7500元稅務優惠的政策，與工會關係和諧的工廠生產的電動車，稅務優惠還另加4500元；這個政策連美國國會議員和沒有工會的廠商都反對，但國會可能很快就會通過。

加拿大副總理方慧蘭(Chrystia Freeland)說，這項措施顯然違反三國之間的貿易協定，加方必須讓美方明白，這是兩國之間的一大問題。

北美三國1965年就簽訂汽車協議，三國汽車業早已「融為一體」，美國為了電動車和工會利益，片面破壞協議和市場秩序，加拿大當然反對。

墨想拿更多工作簽 也盼美提供疫苗

墨西哥的當務之急是解決移民問題，也希望美國多提供新冠疫苗。

歐布拉多趁機要美國兌現支援中美洲國家發展的支票，至少多出點錢，幫他完成在中美洲擴大造林的計畫。

歐布拉多另外希望美國增加給墨西哥和中美人民的短期工作簽證，讓他們緩解美國勞力短缺問題，賺了錢回國，不會留在美國成為負擔。

墨西哥外長艾布拉德(Marcelo Ebrard)說，廣造林減少氣候變遷的負面效果、讓青年人有工作機會，就是從根本解決非法移民湧入美國的辦法。

三國領導人見面的傳統始於2005年，布希總統邀請墨西哥總統福克斯和加拿大總理馬丁到他德州農場歡敘；2016年歐巴馬、杜魯多和墨國的潘尼亞尼托Enrique Pena Nieto)在渥太華聚會後，中斷迄今。

美國 電動車 加拿大

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