動物也染新冠 科學家憂病毒演化回傳人類爆大流行

圖為丹佛動物園的土狼本月5日傳出染患新冠肺炎。(美聯社)

雖然科學家尚無法確認新冠病毒的起源，但基本上可以肯定是由蝙蝠作為中間宿主，自某種動物感染後傳給人類，並在人類之間大量傳播後再度回傳給動物；科學家指出，目前發現包含白尾鹿在內的各種動物物種之間也有疫情 的傳染，因此擔心這種經由人類傳給動物的新冠病毒可能在動物身上繼續重組 、突變，未來再度回傳給人類。

針對人類如何把新冠病毒回傳給動物的問題，科學家推測最先由養殖業的動物開始，例如鹿場的鹿向人類討食物時，透過沾染病毒的食物將新冠肺炎傳染給動物；賓州大學動物診斷實驗室研究員庫奇波提(Dr. Suresh Kuchipudi)指出，該機構於去年9月至今年1月間在愛阿華州某鹿場就發現有將近三分之一的鹿感染新冠病毒。

他說：「如果感染新冠的遊客咬了一下蘋果 ，再把蘋果丟給鹿吃，或是有人隨地吐痰導致病毒污染動物水源，就會在動物間建立傳播鏈；我們確實有發現污水可以攜帶病原體，讓病毒跨物種傳播。」

另一方面，威斯康辛州地質調查研究所研究員葉弘(Hon Ip，音譯)則指出，雖然人類確實會把新冠病毒傳給動物，但動物是否染疫與動物本身的物種有關；他說，先前猶他州某養殖場的水貂爆發疫情時，研究人員就擔心會感染附近的野生動物，但好在採檢結果出爐後，發現病毒原則上只在水貂、老鼠、臭鼬之間傳播，並未擴大。

葉弘說：「目前的研究結果顯示齧齒類動物比較容易感染新冠病毒，但由於染疫齧齒類動物體內攜帶的病毒量很高，我們很擔心這會成為未來爆發新一波疫情的潛在熱點。」

科學家表示，人畜共通的病毒最難防範，因為即便人類100%接種疫苗使新冠病毒停止傳播，但因為病毒仍在動物間流竄，就為基因重組和突變提供絕佳條件，保不准未來的某天又以新的型態傳染給人類；庫奇波提說：「但我們也只能盡可能提升接種率，至少能盡快限制病毒在人類之間的傳染。」