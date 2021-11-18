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白宮擬投數十億增疫苗廠產能 助發展中國家接種

編譯林育正╱綜合17日電
拜登政府訂購十億劑輝瑞疫苗，不但美國自己備用，更要提供給全球貧窮國家民眾接種。圖為供5歲到12歲孩童接種的低劑量輝瑞疫苗。(美聯社)
拜登政府訂購十億劑輝瑞疫苗，不但美國自己備用，更要提供給全球貧窮國家民眾接種。圖為供5歲到12歲孩童接種的低劑量輝瑞疫苗。(美聯社)

拜登政府17日表示計畫投入數十億美元，與藥廠合作提高新冠疫苗供應，目標一年達10億劑，也藉此解決發展中國家疫苗不足的問題。

聯邦衛生部(Department of Health and Human Services)首席科學官凱斯勒(David Kessler)表示：「這次的目標是確保新冠以及對抗未來病毒的疫苗產能。我們希望達成歷史性的協議，讓mRNA疫苗供應無虞。」

白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)表示，合作對象為生產mRNA疫苗的藥廠，包括輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)以及BioNTech。

目前計畫仍在早期階段，但政府官員表示將提供合作的藥廠充沛資源，以提升生產疫苗所需的設施和產能；所需的 資金將來自今年簽署的1.9兆元新冠紓困方案，給予藥廠在設備、人力以及訓練方面的協助。

凱斯勒表示在紓困方案中，包含50億元用來擴增疫苗產能。

齊安茲表示，這次計畫的目標為在明年下半年開始擴大生產疫苗，應對未來的疫情。目前全球仍有許多發展中國家疫苗接種率偏低，施打進度落後，因此公衛專家呼籲拜登政府須有更積極的動作，提供疫苗與物流方面的協助。

凱斯勒表示，拜登政府已承諾提供11億劑疫苗協助中低收入國家，成為全球最大的疫苗捐贈國；目前美國已捐出2億5000萬劑疫苗給超過100個國家。

在貧窮國家的接種率仍非常低的情況下，美國與其他富裕國家已開始施打補強針，遭到不少公衛倡議人士批評；根據英國牛津大學計畫「用數據看世界」(Our World In Data)，在低收入國家，僅有4.7%的民眾至少接種第一劑。

拜登政府官員表示，這項新計畫將能在短時間內提升疫苗供應量供給全世界，同時維持美國國內產能，以因應未來爆發的疫情。

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