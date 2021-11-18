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上訴法院裁定越權 OSHA暫停百人企業疫苗強制令

編譯洪毅╱綜合17日電
聯邦第五巡迴上訴法院裁定OSHA無權強制民企要求員工接種疫苗，拜登政府防疫苗推動受挫。但六成多的民企仍自行要求員工接種疫苗才能上班工作。(美聯社)
聯邦第五巡迴上訴法院裁定OSHA無權強制民企要求員工接種疫苗，拜登政府防疫苗推動受挫。但六成多的民企仍自行要求員工接種疫苗才能上班工作。(美聯社)

聯邦第五巡迴上訴法院12日裁定，勞工部職業安全與健康管理局(OSHA)發布的新冠疫苗接種令「嚴重越權」後，OSHA決定暫停執行；不過，全國約六成民營企業表示，不會受到法律戰的影響，強制員工疫苗接種仍會持續推進，大規模接種形勢已難逆轉。

拜登政府的疫苗接種令要求員工數超過100人的民營企業在明年1月4日前接種疫苗，引發十幾宗反對接種令的法律訴訟；第五巡迴上訴法院6日裁定，接種令存在「重大的法令和憲法問題」，在法院審理完畢前應予以凍結。

司法部抗告無效，法院12日還加碼指接種令涵蓋「異常廣泛」，屬「嚴重越權」而存在「致命缺陷」後，OSHA宣布，暫停執行該緊急臨時標準(Emergency Temporary Standard)，直到法院有進一步行動為止。

雖然疫苗接種令暫時無法執行，命運仍在未定之天；不過諮詢商顧能(Gartner)16日對300間企業進行簡易調查後發現，60%的企業仍會繼續推動員工於明年1月4日前完成接種疫苗，只有10%的企業因接種令暫緩而縮手，30%表示還要再權衡形勢。

凱瑟家庭基金會(KFF)的調查也發現，6月時，有9%的員工表示雇主有發布接種令，到10月，此數字來到25%；顧能研究主管克羅普(Brian Kropp)就表示，當企業決定要實施接種令後，就很難再收回成命。

商業圓桌會議(Business Roundtable)、美國商會(US Chamber of Commerce)等大型企業團體支持疫苗接種令，認為此舉在重回辦公室後，有助減少員工及客戶的染疫風險，還能防止員工跳槽到競爭對手；零售業則多反對此舉，因為此行業面臨勞動力短缺的壓力。

疫苗接種令的法律戰預計會纏訟到聯邦最高法院，前景仍在未定之天，充滿不確定性；這也是促使企業賡續執行接種令的原因之一。

一匿名諮詢商從業人員就向有線電視新聞網(CNN)表示，接種令的法律戰才剛剛開始，還有堆積如山的事情要解決，所有人也應當要意識到，接種令並沒有「胎死腹中」。

圖為佛州塔拉哈仙市街頭抗議人士反對強制種疫苗。(美聯社)
圖為佛州塔拉哈仙市街頭抗議人士反對強制種疫苗。(美聯社)

疫苗 勞工部 拜登

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