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家屬提告逼醫師使用伊維菌素未果 佛州女老師染疫亡

記者顏伶如╱綜合報導
不幸病逝的小學老師塔瑪拉‧杜拉克。(取自臉書)
不幸病逝的小學老師塔瑪拉‧杜拉克。(取自臉書)

佛羅里達州西棕櫚灘(West Palm Beach)小學老師塔瑪拉‧杜拉克(Tamara Drock)今夏感染新冠病毒住院後，由於病情急轉直下，家屬要求院方給予動物用藥「伊維菌素」(ivermectin)，但遭醫師拒絕；杜拉克的丈夫將醫院告上法院，但訴訟遭法官駁回，理由是家屬並沒有「要求特定療法」的憲法權利；今年8月住進加護病房的杜拉克已於12日已47歲之齡病逝。

塔瑪拉‧杜拉克8月間因感染新冠病毒，住進棕櫚灘花園醫療中心(Palm Beach Gardens Medical Center)加護病房，醫院根據新冠病毒治療規定，給予藥物包括抗生素、類固醇以及美國食品暨藥物管理局(FDA)核可的抗新冠病毒藥品「瑞德西韋」(Remdesivir)。

塔瑪拉‧杜拉克病情在9月惡化，處於昏迷狀態，靠著插管及呼吸器維生。先生萊恩要求院方給予妻子動物用藥「伊維菌素」，但遭醫師拒絕。

根據法院紀錄，萊恩10月1日向棕櫚灘郡巡迴法院遞狀控告棕櫚灘花園醫療中心，要求法院下令醫院為妻子使用「伊維菌素」。

萊恩在證詞聲明書中對法院指出，如果醫院願意給與妻子「伊維菌素」，他同意簽署免責聲明書(waiver)，醫院與醫師不必為使用藥品的任何後果承擔責任。

他也寫道，之前幫妻子看診的其他醫師曾讓她使用「伊維菌素」，希望棕櫚灘醫療中心比照辦理；他指出：「我太太已經在鬼門關前，她已經別無選擇。」

棕櫚灘花園醫療中心則回應表示，已經根據新冠病患治療規定，給予塔瑪拉所有法律許可的藥品與療法。

FDA及美國疾病防治中心(CDC)規定，「伊維菌素」不得擅自用來做為治療新冠病毒的療法。

塔瑪拉身後留下年齡分別為12歲兒子與14歲女兒。

美國 FDA 食品暨藥物管理局

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