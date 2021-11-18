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多州開放…佛奇：都打補強針 明年春可望控制疫情

記者顏伶如／綜合報導
多州已允許所有成人接種補強針。（Getty Images）
多州已允許所有成人接種補強針。（Getty Images）

對於新冠疫苗補強針的接種資格，聯邦衛生主管機關仍限定於老年人及慢性疾病患者，但越來越多不分黨籍的州長與地方首長紛紛繞過聯邦建議指南，開放18歲以上成年人施打補強針，預防年底假期疫情再度升高。

白宮首席防疫顧問、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)16日在「路透全面健康」(Reuters Total Health)研討會上指出，如果美國提高疫苗接種率，新冠疫情危機到了明年，可能就減退成為地區性疾病。

佛奇說，如果美國開放所有人都可打補強針，疫情有可能在2022年春季便獲得控制。

加州在全美各州中率先擴大補強針施打對象；華盛頓郵報報導，加州公共衛生官員9日發函各地衛生機關及疫苗供應站，呼籲應信賴民眾對是否接種補強針的自我判斷；信中寫道，如果有年滿18歲民眾要求打補強針，而且符合前兩劑新冠疫苗接種後的間隔時間，「不要拒絕他們」。

就在加州開放18歲以上民眾打補強針幾天後，科羅拉多、新墨西哥、阿肯色、西維吉尼亞等州與紐約市陸續跟進，都同意18歲以上民眾可以接種補強針；報導指出，接下來將有更多州及地方政府加入行列。

民主黨籍新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)15日在記者會上透露，很快即將開放所有成年人皆可施打補強針，「年底假期即將到來，我們需要更多民眾能夠打補強針，就是這麼簡單。」

「如果你還在猶豫，但已符合施打兩劑疫苗之後的等候時間，那就打補強針吧。」墨菲說，「選擇站在有更高保護效果的一邊。」

截至17日為止，堪薩斯、緬因、羅德島及路易西安納州都已把接種補強針的資格擴大到已經完成接種(fully vaccinated)的所有成年人；民主黨籍堪薩斯州長蘿拉‧凱利(Laura Kelly)在聲明中說：「擴大補強針施打資格，將有助於讓我們為致命的疫情畫下句點。」

民主黨籍緬因州州長珍納特‧米爾斯(Janet Mills)則表示，由於緬因州疫情有升溫趨勢，將補強針施打資格變得簡單化，可以減少民眾對於聯邦政府建議內容的混淆。

米爾斯說，緬因州與其他新英格蘭地區各州目前都面臨疫情攀高的狀況，入冬之後民眾留在室內的時間增加，「我們希望簡化聯邦政府複雜的補強針施打資格指南，讓打補強針變成盡量簡單方便」。

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