我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

拜登推銷基建 稱有助「制衡中國」學者：研發才是關鍵

中小企業找不到工 求職網執行長：別再用履歷徵才

記者顏伶如／綜合報導
許多中小企業都面臨找不到員工的窘況，但雇主徵才方式依舊沿用十年前要求應徵者提供履歷表的模式，須作改變。圖為求職者遞送履歷表。（Getty Images）
許多中小企業都面臨找不到員工的窘況，但雇主徵才方式依舊沿用十年前要求應徵者提供履歷表的模式，須作改變。圖為求職者遞送履歷表。（Getty Images）

求職網站Glassdoor及Indeed的母公司Recruit Holdings Co執行長出木場久征(Hisayuki Idekoba)接受彭博新聞社(Bloomberg)訪問說，對於許多產業而言，靠履歷表徵才的作法已經過時，應以「實際評核」(practical assessments)取代，如今就業市場出現勞工短缺的人力荒，剛好為雇主提供轉型機會。

哈佛商學院(Harvard Business School)稍早公布研究報告指出，自動化履歷表篩選(automated resume-screening)軟體功能存有瑕疵，導致數以百萬計勞工在求職過程中遭忽略，因為篩選過程僅以工作內容(job description)為標準，完全沒有考慮應徵者能為這份工作帶來哪些貢獻。

出木場久征說，許多中小企業現在都面臨找不到員工的窘況，但雇主徵才方式依舊沿用十年前要求應徵者提供履歷表的模式。

他說，這波人力短缺剛好是逐步揮別「履歷表檔案文化」(resume-profile culture)的機會，雇主應該以提問、評估等方式取代履歷表，了解求職者是否足以勝任某個職位的特定任務。

商業內幕(Business Insider)網站報導，包括美國在內的全球企業都面臨人手短缺的窘境，某些雇主直指勞工沒有意願工作是關鍵所在，但勞工則反應說不願再忍受低薪職缺，其他勞工則因疫情考量選擇退休，或者重新思考生涯規畫。

出木場久征舉例說，貨車運輸業、餐旅業領域的雇主，如今都抱怨聘不到人，但實際觀察則找到一家餐廳，徵才啟事的內容已長達十年不曾更新，應徵條件從未改變，十年來都要求應徵者須具備大學學歷。

他指出，頗多民眾仍然不知道怎麼撰寫履歷表，Recruit人力資源平台目前也正研發職業訓練計畫，並透過科技設計找出應徵者能夠跨領域發揮的技能，為民眾找工作加分。

勞工 工作 美國

上一則

杯葛北京冬奧？布林肯卻支吾以對 官員：拜登料不出席

下一則

人力荒 企管碩士起薪創新高 年薪中位數估達11.5萬

延伸閱讀

Glassdoor母公司執行長：靠履歷表徵才的模式必須改變

Glassdoor母公司執行長：靠履歷表徵才的模式必須改變
僑教中心辦「 i 台灣體驗營」 鼓勵美南青年返台服務

僑教中心辦「 i 台灣體驗營」 鼓勵美南青年返台服務
華郵分析：勞動市場人力荒 數百萬勞工為何求職失敗？

華郵分析：勞動市場人力荒 數百萬勞工為何求職失敗？
勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
周玉慧(左上)16日出 保釋聽證，法官因她有潛逃風險，拒絕保釋要求。(視頻截圖)

殺子女母稱非美公民 法官防潛逃台灣拒保釋

2021-11-16 20:26
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒