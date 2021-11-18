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護士年薪疫後漲4% 平均8.1萬 人力仲介：頻跳槽賺更多

記者張聲肇 ／綜合報導
新冠疫情導致護士需求大增，護士薪資水漲船高，平均年薪逾8.1萬元。圖為加州林伍德市醫療中心護士參加活動玩自拍。（Getty Images）
新冠疫情導致護士需求大增，護士薪資水漲船高，平均年薪逾8.1萬元。圖為加州林伍德市醫療中心護士參加活動玩自拍。（Getty Images）

新冠肺炎疫情導致醫療需求大增，護士薪資今年上漲至少4%，平均年薪超過8萬1000元；尚未給護理人員加薪的醫療機構也不得不跟進，以免員工流失。

全美最大的連鎖醫院HCA健康照護公司人力資源部說，各大醫院給護士加薪的幅度「每年好幾千元」；密蘇里州一家小醫院因為需人孔急，本月也替護士加薪5%。

密蘇里州玻利瓦市公民紀念醫院護理長莎拉‧漢娜克(Sarah Hanak)說；「我們被逼得非漲薪不可。我們絕對需要保持競爭力。」

健保業顧問公司Premier Inc.分析6萬名護士薪資資料，說今年前九個月護士的薪資，不含加班費等，平均增加4%，年薪達8萬1376元。

根據勞工部資料，2020年護士年薪才增3.3%；新冠疫情來襲前的2019年，漲幅為2.6%。

美國經濟受疫情衝擊，營業額上兆的醫療保健業，是其中最大的行業之一，開始施打疫苗以及經濟逐漸復甦之後，醫療人力的需求頓時噴發；零售業、交通運輸業和觀光旅遊業也有類似情況，紛紛替員工加薪。

在確診病患充斥加護病房及普通病房之際，護士的作用益形重要，因為她們除了要照顧一般病人，還要看護已經感染新冠病毒的患者，自己也得提防染疫。

醫院主管及人力仲介業者說，有些護理人員乾脆辭職待聘，在各大緊急招聘機構間跳槽來跳槽去，反而賺更多。此一現象益加提高醫院護士離職率以及空缺額，導致不少醫院主管，為接納一波又一波的新冠病患以及傳統病患而焦頭爛額。

華盛頓州任頓市Providence醫院系統人力主管提爾(Greg Till)說：「我們目前聘用的護士，比任何時候都多，準備的疫苗，也比任何時候都多。」Providence在美西七州經營52家醫院。

這行業的顧問公司Premier說，今年護士的離職率高達22%，2019年為18%；有些醫院經營者被迫縮減服務，或提高收費，來彌補人事經費的額外支出。

新冠疫情導致護士需求大增，護士薪資水漲船高，平均年薪逾8.1萬元。圖為加州林伍德...
新冠疫情導致護士需求大增，護士薪資水漲船高，平均年薪逾8.1萬元。圖為加州林伍德市醫療中心護士參加活動玩自拍。（Getty Images）

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