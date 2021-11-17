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賀錦麗民調慘跌 學者：不只種族、性別因素

記者顏伶如╱綜合報導
多項民調顯示拜登總統施政滿意度下跌，副總統賀錦麗滿意度則比拜登還要更低。專家有不同解釋。 賀錦麗16日出席白宮有關原住民峰會的活動。(美聯社)
多項民調顯示拜登總統施政滿意度下跌，副總統賀錦麗滿意度則比拜登還要更低。專家有不同解釋。 賀錦麗16日出席白宮有關原住民峰會的活動。(美聯社)

多項民調顯示拜登總統施政滿意度一跌再跌，副總統賀錦麗滿意度則比拜登更低；政治學者指出，探究賀錦麗民調表現為何不佳，不能侷限於只從種族及性別條件看問題。

今日美國報(USA Today)與蘇福克大學(Suffolk University)最新聯合民調顯示，拜登施政滿意度37.8%，不滿意度59%，賀錦麗滿意度則為27.8%，不滿意度51.2%。

專門研究美國副總統的政治學者戈德斯坦(Joel Goldstein)表示，從某些角度來看，美國政治趨於兩極化的大環境因素，或許導致現今總統、副總統受到了過去沒有的限制。

他說，民主黨如果持續主打「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)與基礎建設法案，加上新冠疫苗接種率繼續提高，拜登與賀錦麗的民調表現將有希望止跌回升。

民調顯示，身為非裔的賀錦麗在非裔受訪選民當中並沒有獲得高支持度。統計顯示，民主黨籍受訪者當中，83%滿意拜登執政，63%滿意賀錦麗表現；非裔受訪者當中，72%滿意拜登施政表現，但僅51%滿意賀錦麗表現。

蘇福克大學政治研究中心主任帕列洛葛歐斯(David Paleologos)說：「非裔選民對賀錦麗的支持度，其實應該有80%或90%才對。」

為何賀錦麗在非裔選民之間獲得的滿意度比拜登還差，路易斯維爾大學(University of Louisville)泛非洲研究(Pan-African studies)主席瓊斯(Ricky L. Jones)指出，除了副總統的媒體曝光率原本就比較低之外，比例頗高的進步派非裔選民不喜歡加州檢察官出身的賀錦麗，也是因素之一。

瓊斯分析，非裔社區之間流傳著「賀錦麗是警察」、政治野心強烈等耳語，「這些傳聞讓真正關心政治、真正了解賀錦麗生涯發展的人，不禁深感憂心」。

瓊斯指出，探討賀錦麗為何在上台幾個月就出現民調慘跌，如果不把種族、性別因素納入，分析將不夠周全，「但如果光從種族及性別角度來看問題，我覺得也一樣是分析欠缺周全」。

賀錦麗 拜登 非裔

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