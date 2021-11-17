我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰讓步？美重新豁免太陽能模組關稅 還可退稅

彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

落實基建法 拜登訪新罕州危橋 各州將獲撥款改善

編譯潘勛╱綜合16日電
拜登總統16日在新罕州第175號橋梁前，宣導推動落實剛生效的基建法。(美聯社)
拜登總統16日在新罕州第175號橋梁前，宣導推動落實剛生效的基建法。(美聯社)

拜登總統16日動身前往全國宣傳自己甫簽字生效的基礎設施建設案，首站來到新罕布夏州白雪皚皚又鏽蝕斑斑的鐵橋，17日則前往底特律市；基建案簽字後，各州可望獲得大筆聯邦資金，用來修繕、改善或拆除全國數千座老舊水壩，避免水壩潰堤時，洪水淹沒鄰近村鎮。

美聯社報導，拜登走過位在伍德斯托克(Woodstock)的新罕州第175號橋梁(NH 175 bridge)，該鐵橋2014年來就列為優先待修；拜登再以淺顯易懂的用語形容基建法案，認為馬上可帶來有意義的影響，由日常運輸的效率到維持緊急通道暢通，莫不如此。

拜登形容基建法案並不深奧，也不是什麼大事，但對民眾日常生活影響深遠，例如對大雪天要走過新罕州「紅名單」危橋的民眾就意義重大。

白宮表示，依基建法撥款公式，新罕州將取得11億元款項，修繕聯邦管轄的公路，另有2億2500萬元用在橋梁。

拜登施政滿意度在民調中節節下降，但他希望剛立法成功的基建法案可改變政治風向，另協助推動他更廣泛的1兆8500億元預算案在國會過關。他形容美國開始動起來，人民生活即將改善。

拜登及內閣官員也動起來，前往全國各地宣揚基建法案；拜登17日將前往底特律市，宣傳基建法能創造就業機會、修繕老舊橋梁道路水管及港口，同時有助於紓緩通膨，打通供應鏈壅塞。

基建案斥資在水壩的資金約30億元，相形撥出千百億元用在道路、鐵路及寬頻上網遠來得少，但已經比原有的水壩計畫的錢多出許多。

美國有9萬多座水壩，平均年齡在50年以上；依美聯社2019年統計，44州有將近1700座水壩狀況很差，列居高危險等級，一旦潰堤，洪水恐致死傷；因為有些州拒絕提供完整的水壩數據，確實的危壩數目幾乎可肯定更高得多。

雖說很多大型水壩是由聯邦及各州機構修繕保養，但全國大多數水壩為民間持有，如此造成修繕時很大的挑戰，規管單位對水壩所有人幾乎沒有影響力；民間水壩主沒錢維修水壩，甚至放任該修的地方不管；水壩安全協會指出，要修繕並現代化1萬4343座民營水壩，可能要斥資逾200億元。

剛生效的基建法可為全美各州年久失修的各種重大公共設施提供及的與建經費。圖為在密西...
剛生效的基建法可為全美各州年久失修的各種重大公共設施提供及的與建經費。圖為在密西根州的Edenville水庫。(美聯社)

拜登 美國 洪水

上一則

通膨雖惡化 民眾花錢不手軟 今年假期購物季估將創紀錄

下一則

拜習會後 拜登：不鼓勵台獨 盼台完全照台灣關係法

延伸閱讀

下任Fed主席提名人選 拜登：4天內宣布

下任Fed主席提名人選 拜登：4天內宣布
拜習會後 拜登：美不鼓勵台獨 盼台「完全照台灣關係法做」

拜習會後 拜登：美不鼓勵台獨 盼台「完全照台灣關係法做」
白宮重申：拜登不認為習近平是「老朋友」

白宮重申：拜登不認為習近平是「老朋友」
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

熱門新聞

CNN引用內情人士的話長篇報導，副總統賀錦麗(左)暗地抱怨與拜登總統關係不睦。圖為上月拜登與賀錦麗出席白宮有關內政的記者會。(美聯社)

CNN：賀錦麗不滿被邊緣化 傳與拜登嚴重失和、彼此怨懟

2021-11-14 21:44
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51
聯邦宣布Medicare(俗稱紅藍卡)保費明年將大幅調升。(美聯社)

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

2021-11-13 23:06
拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

2021-11-11 05:42
首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金今天就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。美聯社

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

2021-11-16 14:46
印度阿薩姆邦古瓦哈提一名婦女上月21日接種新冠疫苗。美聯社

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

2021-11-13 08:59

超人氣

更多 >
百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼
拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧

拜習會甫落幕 華郵：美將宣布外交抵制北京冬奧
吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長
舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」

舊金山灣區房市 出現「甜甜圈效應」
拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡