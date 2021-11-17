落實基建法 拜登訪新罕州危橋 各州將獲撥款改善

拜登總統16日在新罕州第175號橋梁前，宣導推動落實剛生效的基建法。(美聯社)

拜登 總統16日動身前往全國宣傳自己甫簽字生效的基礎設施建設案，首站來到新罕布夏州白雪皚皚又鏽蝕斑斑的鐵橋，17日則前往底特律市；基建案簽字後，各州可望獲得大筆聯邦資金，用來修繕、改善或拆除全國數千座老舊水壩，避免水壩潰堤時，洪水 淹沒鄰近村鎮。

美聯社報導，拜登走過位在伍德斯托克(Woodstock)的新罕州第175號橋梁(NH 175 bridge)，該鐵橋2014年來就列為優先待修；拜登再以淺顯易懂的用語形容基建法案，認為馬上可帶來有意義的影響，由日常運輸的效率到維持緊急通道暢通，莫不如此。

拜登形容基建法案並不深奧，也不是什麼大事，但對民眾日常生活影響深遠，例如對大雪天要走過新罕州「紅名單」危橋的民眾就意義重大。

白宮表示，依基建法撥款公式，新罕州將取得11億元款項，修繕聯邦管轄的公路，另有2億2500萬元用在橋梁。

拜登施政滿意度在民調中節節下降，但他希望剛立法成功的基建法案可改變政治風向，另協助推動他更廣泛的1兆8500億元預算案在國會過關。他形容美國 開始動起來，人民生活即將改善。

拜登及內閣官員也動起來，前往全國各地宣揚基建法案；拜登17日將前往底特律市，宣傳基建法能創造就業機會、修繕老舊橋梁道路水管及港口，同時有助於紓緩通膨，打通供應鏈壅塞。

基建案斥資在水壩的資金約30億元，相形撥出千百億元用在道路、鐵路及寬頻上網遠來得少，但已經比原有的水壩計畫的錢多出許多。

美國有9萬多座水壩，平均年齡在50年以上；依美聯社2019年統計，44州有將近1700座水壩狀況很差，列居高危險等級，一旦潰堤，洪水恐致死傷；因為有些州拒絕提供完整的水壩數據，確實的危壩數目幾乎可肯定更高得多。

雖說很多大型水壩是由聯邦及各州機構修繕保養，但全國大多數水壩為民間持有，如此造成修繕時很大的挑戰，規管單位對水壩所有人幾乎沒有影響力；民間水壩主沒錢維修水壩，甚至放任該修的地方不管；水壩安全協會指出，要修繕並現代化1萬4343座民營水壩，可能要斥資逾200億元。