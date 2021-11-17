拜登欲靠追稅彌補1.85兆法案財源 國會預算處不認同

國會預算處指， 拜登的預算案經費來源光靠追查逃漏稅的稅收金額，是不足夠，要另闢財源。(路透)

規模1.85兆的社會政策及對抗氣候變遷包裹法案經費來源，拜登 總統承諾透過增強國稅局 (IRS)追查逃漏稅的能力，便可為法案籌措預算 ；不過無黨派組織國會預算處(CBO)15日指出，從國稅局提案來看，追查逃漏稅的稅收金額，10年之內大約僅有1200億元，遠低於白宮預期的4000億元。

紐約時報分析，社會政策及對抗氣候變遷包裹法案原本就在參眾兩院面臨重重考驗，CBO的預估可能對拜登國內政策法案帶來另一次挫敗。CBO的正式報告訂於19日公布。

報導指出，CBO報告恐將顯示法案預算出現缺口，國會議員可能因此大為失望，白宮官員已提前展開因應。多位資深官員紛紛呼籲國會議員，無須理會CBO的評估報告，因為估算方式過於保守，沒有把國稅局即將獲得的預算增加納入考量，國稅局預算增加後對於企圖逃漏稅者將產生的嚇阻效果，在報告中也遭到忽略。

主管經濟政策的財政部助理部長哈里斯(Ben Harris)說：「在這個單一案例中，我們已從實證清楚說明，CBO的數據統計不夠準確。」

哈里斯說，接下來的問題關鍵在於，國會議員明知CBO數據有誤差，是否仍將引用報告，「還是他們願意把注意焦點放在或許是最可靠的資訊上頭？」

紐時指出，CBO的預設立場為，國稅局探員追查逃漏稅的效果將隨著時間而降低，但白宮的假設推論則是，當納稅人看到逃漏稅者面臨的下場之後，將變得願意主動守法。

報導指出，如果CBO公布報告顯示法案將造成政府赤字增加，拜登政府將面臨更多考驗。中間派民主黨籍眾議員日前已經表示，必須先看到CBO的報告，才會對法案的下一步動作做出決定。

某些國會議員則私下表示，不論CBO報告顯示社會政策及對抗氣候變遷包裹法案預算是否充足，民主黨中間派關鍵人物西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)先前已經透露，擔心法案可能造成國家赤字擴大、通貨膨脹持續惡化。