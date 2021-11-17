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民主黨SALT稅改只讓富人受惠 中產家庭用不到抵扣額

編譯陳韻涵╱綜合16日電

眾院預計本周將投票表決拜登總統的「重建美好未來」(Build Back Better Act)預算法案，這項社會開支法案涵蓋潔淨能源與可負擔兒童照護，但另設的2850億元減稅計畫，受惠者幾乎只有高收入家庭，未來五年州稅及地方稅抵扣額可望大增。

華盛頓郵報報導，國會民主黨打算提高州稅及地方稅(SALT)的抵扣額，由1萬元升到8萬元至2026年，並在2031年實施新的抵扣額上限。

民主黨所提SALT稅改，將扭轉前總統川普引以為豪的2017年稅法；川普稅法加重高收入又高課稅的各州稅負。2017年以前，納稅人幾乎可以把自己收入已繳交的SALT由該繳的聯邦稅裡扣除，如此讓聯邦政府能收到所得稅總額減少；川普把SALT抵扣額設在每年1萬元，造出SALT抵扣額上限；這項措施在2026年屆期失效，接下來SALT抵扣額就無限制。

新的SALT扣抵額條款號稱未來十年稅收中立(revenue neutral)，原扣抵額上限屆期後，將上限調到8萬元，除回溯適用於2021年，再實施四年，到2031年再改為1萬元。

換言之，未來五年提高SALT抵扣額上限，將讓繳納SALT逾1萬元的富人得以減稅。

「稅收政策中心」(Tax Policy Center)分析指出，減稅主要會讓收入在前10%的富人受惠，中低收入家庭則幾乎沒有好處。

但保守派智庫「稅務基金會」(Tax Foundation)指出，提高SALT抵扣額上限會抵消2022年其他對富人加稅措施的效果。

支持預算案SALT抵扣額上限條款者表示，未來十年間，SALT條款會提高歲入，因為新提高扣抵額上限會持續九年，到2031年才降回1萬元，這種機動調整減稅四年，增稅六年，實在很划算。

「稅收政策中心」報告指出，SALT抵扣額上限條款約70%的受惠者是全美收入頂尖5%的鉅富，這些人的年收入超過36萬6000元。

「稅務基金會」資深政策分析施華森(Garrett Watson)表示，許多中產階級家庭根本用不到這個SALT抵扣額。

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