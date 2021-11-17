拜習會剛落幕 美考慮外交抵制北京冬奧

首場拜習會才剛落幕，華郵專欄作家羅金就引述知情人士指出，拜登政府預計月底前宣布外交抵制北京冬奧，美方將知會盟友這項決定，但會讓他們自己決定是否跟進抵制。（美聯社）

就在拜登 總統與中國國家主席習近平15日透過視訊舉行拜習會的隔天，華盛頓郵報16日報導，美國 正考慮外交抵制(diplomatic boycott)北京 冬奧，官員不出席，但選手照常參賽；最終決定仍未拍板，但官員已將向拜登提交此議，拜登可能於月底前宣布。

人權倡議組織已呼籲國際社會全面杯葛北京冬奧，以抗議中國對新疆維吾爾族的迫害；然而，對即將參賽的各國選手來說，冬奧則是訓練多年後終於有機會揚眉吐氣的難得機會。

官員不出席 選手仍參賽

知情官員透露，拜登將以中國侵犯人權為由，宣布外交抵制明年2月4日至20日舉行的2022年北京冬奧；外交抵制意味著美國將不派遣官方代表團，拜登政府官員將不出席，美國代表隊選手則照常比賽。

由於人權組織呼籲全面杯葛冬奧，美國政府的動作被認為是設法平衡拿捏。

白宮副發言人貝茲(Andrew Bates)16日說，15日歷時將近3個半小時的拜習會上，拜登與習近平並沒有談及北京冬奧；一名白宮官員則說，拜登與習近平在視訊高峰會議有「健康的辯論」(healthy debate)，但實質議題未有任何突破。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)16日在華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)舉辦的視訊研討會上則表示，拜登在會中曾向習近平提出對於人權問題的關切。

Politico新聞網站報導，拜登目前面臨來自兩黨國會議員的壓力，要求抵制北京冬奧；幾位聯邦參議員則醞釀下周進入國防政策年度審議時，要求拜登政府外交抵制北京冬奧。

數名國會議員透露，立法部門出手的用意，在於讓中國侵犯人權的紀錄獲得各界正視，拜登政府已以「種族滅絕」(genocide)界定新疆少數宗教族裔遭受的迫害。

國會領袖：目前沒共識

對於在國防政策法案中要求外交抵制北京冬奧的提議，國會參眾兩院領袖則反應冷淡。

「我覺得這件事情難度很高，不太容易透過那樣的方式完成。」眾院軍事委員會主席謝安達(Adam Smith，民主黨、華盛頓州)表示「大致而言，我不覺得杯葛奧運是個好辦法。」

參院外交關係委員會主席梅南德茲(Robert Menendez，民主黨、新澤西州)則表示，支持外交抵制，但「我不認為我們能做得到。」外交關係委員會共和黨籍成員里契(Jim Risch，共和黨、愛達荷州)也說：「目前看來並沒有共識，不論支持或反對。」