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拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

民主黨議員拚連任 盼拜登積極宣傳基建案

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍堪薩斯州聯邦眾議員德維茲。（美聯社）
民主黨籍堪薩斯州聯邦眾議員德維茲。（美聯社）

為了慶祝聯邦政府將提供大筆建設經費，民主黨籍堪薩斯州聯邦眾議員德維茲(Sharice Davids)上周邀請媒體到堪州東部69號州際公路附近一處運輸設施參觀；拜登總統簽署基礎建設法案後，堪州將因此得到26億元道路修建預算，這是堪州自前總統艾森豪以來獲得最大筆聯邦建設投資。

德維茲對媒體說，如同艾森豪一樣，許多人都體會到，基礎建設是長期經濟成長的關鍵。

像德維茲一樣，許多民主黨國會議員也正為基礎建設法案慶祝；民主黨在眾院僅享有些微多數，2022年期中選舉將面臨嚴重考驗；在1.2兆元基建法案完成立法之際，全國各地民主黨員已紛紛動員，戴上安全頭盔，現身橋梁旁邊拍照，公共建設這個長久以來的冷門話題，突然被炒熱。

聯邦政府大手筆投注公共建設，像德維茲一樣有連任壓力的民主黨籍國會議員，可能讓政治行情鹹魚翻身，爭取中間派選民與獨立選民支持；民主黨在維吉尼亞州、新澤西州選舉中已看到警訊，中間選民及獨立選民出現大量流失。

「現在已到了狀況好轉的時刻。」民主黨國會競選委員會(DCCC)主席、紐約州聯邦眾議員馬隆尼(Sean Patrick Maloney)說：「雖然很多指責，但我們幫勞工家庭及中產階級贏得了重大勝利。」

馬隆尼也說，拜登對於民主黨政績，並沒有好好宣傳，「我在國會山莊的同僚都很迫切想追隨總統，我們需要他來帶領我們，他也必須展現他的溝通能力。」

馬隆尼舉例說，拜登在去年選舉期間，就曾以成長於賓州勞工家庭的個人經驗，成功打動選民，在賓州勝出進而入主白宮，「我們想要拜登早點出來，向民眾解釋能夠刺激美國經濟成長的藍領藍圖，我們一定會跟隨他。」

白宮表示，拜登一定會為民主黨立法成果積極宣傳，例如上周已訪問巴爾的摩港，宣揚基建法案過關的成果。

民主黨 拜登 白宮

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