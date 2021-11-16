拜登簽了基建案 國會還有5大法案年底待審

拜登總統15日簽署了1.2兆基建法案，是執政以來一大成果，但年末休會將至，國會仍有許多法案未決；聯邦參眾兩院議員必須利用今年休會前的短短兩周期間，解決多項重大法案，參院 多數黨領袖舒默(Charles Schumer)14日寫信給民主黨參議員 ，說明議程討論「可能會花費多個漫長夜晚與周末」。

國會山莊報(The Hill)報導，民主黨希望在立法上取得優勢，在拜登總統執政首年繳出漂亮成績單，並搶得2022年期中選舉決勝先機，年底待磋商的法案包括：

社會開支法案

民主黨希望在年底前通過擴大社會福利與氣候預算的法案，眾院定本周表決此案，但參院可能要到感恩節後才會表決這項法案。

政府預算

眾院9月底通過臨時開支法案，讓政府資金得以運作到12月3日，化解政府停擺的危機；12月時，國會要再討論更長期的解決方案，維持政府機關運作。

此外，白宮施壓議員通過2022財政年度預算，包括新資金與優先事項等。

共和黨參議員曾提出挹注政府到明年9月30日的一年期「持續解決方案」(Continuing Resolution)，遭民主黨參院撥款委員會主席李希(Patrick Leahy)拒絕，但民主黨議員還沒提出相應版本的方案，而是用短期的臨時開支法案拖延時間。

債限天花板

兩黨參議員都認為，有更多時間可以再次提高債限天花板；參院多數黨黨鞭德賓(Dick Durbin)形容，這是「12月的問題」。

兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)預估，眾院最快必須在12月中旬或明年2月底之前採取動作。

民主黨此次若無法贏得共和黨議員的支持，民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)主張透過協調程序，以一黨之力調高債限。

國防法案

舒默表示，參院本周可能討論大規模的國防政策法案「國防授權法案」(NDAA)，此案7月獲得參院軍事委員會核可，眾院9月通過眾院版本的內容，之後在參院卡關至今。

投票權

民主黨參議員希望擴大1965年的投票權法案(Voting Rights Act)，但沒把握可以贏得至少十名共和黨參議員的支持。

舒默表示，民主黨將研究替代方案，好讓投票權法案通關。