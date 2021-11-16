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拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習會白宮聲明：拜登重申遵守一中 談及人權問題

白宮低估疫情、通膨 民主黨人憂明年選舉更糟

記者胡玉立／綜合報導
民主黨聯邦眾議員葛賽莫。（路透）
民主黨聯邦眾議員葛賽莫。（路透）

華盛頓郵報報導指出，越來越多民主黨人擔心，白宮近來一再低估國家面臨的挑戰，可能讓全黨承受更嚴厲的政治問題；民主黨想在明年守住國會本已險路重重，如今將更形困難。

白宮高層官員6月承諾通貨膨脹只是「暫時的」、拜登總統7月宣稱「病毒正在逃跑」；但過去這一周，通貨膨脹達到31年新高，比一年前增6.2%；新冠疫情也再度升溫。

民主黨在全國各地選舉遭遇一系列意外失利，逆風正向民主黨襲來；越來越多民主黨人擔心，政府對問題的輕描淡寫，只會使情況變得更糟。

部分民主黨人認為，拜登競選時承諾自己會「有話直說」，但白宮現在發出的訊息如此混淆，已削弱其可信度，國人愈來愈不確定應對白宮抱持什麼期盼。

但白宮官員駁斥有關拜登總是低估問題嚴重性的說法，指總統及其助理是根據專家分析來傳達指導意見，這些分析可能會隨時間推移改變。

白宮助理強調，拜登政府在疫情期間推出的1.9兆元紓困計劃對全國經濟復甦至關重要，15日簽署的1.2兆元基建法案也將帶來急需的投資。

民主黨聯邦眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer)提到民主黨的訊息傳遞工作出了問題，「這些法案對人民代表什麼，並沒有良好溝通。我們必須談它的實質意涵，它如何實際幫助人民，而不只是法案規模有多大。」

知情人士透露，也有不少政府官員和盟友私下認為，事態不會更糟，拜登和民主黨支持率不會再低了；民主黨高層表示，全國處境到明年選舉時將大不相同，他們相信疫情會消退，國人會完全恢復正常生活，供應鏈瓶頸和通貨膨脹也將消退，經濟會好轉。

許多民主黨立法者和策士認為，11月稍早各地選舉結果，並不能看出明年期中選舉民主黨的明顯跡象。

「民主黨人需要冷靜下來。」歐巴馬政府前運輸部長福克斯(Anthony Foxx)說：「停止再說天要垮下來，它沒垮。拜登上任第一年就已做出一些艱難決定，這些變化難免有人懷疑，需要更長時間來證明；但基建法案的確是一項重大成就。」

民主黨 拜登 白宮

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民主黨議員拚連任 盼拜登積極宣傳基建案

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