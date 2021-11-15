油價飆漲 舒默籲拜登釋戰備儲油平抑油價

參院多數黨領袖舒默14日呼籲拜登總統因應節節上升的油價，要釋出戰略儲油。圖為在德州的一處戰略儲油的油庫。(路透)

由於全球對燃料的需求持續上漲，但產油國未予增產，導致原油價 格居高不下，美國 的產油量比起疫情爆發前低了14%，但價格卻已飆增65%；參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)14日呼籲拜登 政府，應釋出戰備儲油以平抑油價。

據報導，舒默14日在紐約的記者會上表示，透過投入適量的戰備儲油能夠有效緩解高油價帶來的壓力；他說：「沒有任何一個行業能夠倖免於高油價帶來的傷害，但其中以加油站等供油業所受衝擊最大；只要釋出戰備儲油，效益就能立刻反映在油價上，我們必須立刻行動。」

對於舒默的呼籲，白宮對此尚未正式回應，但國家經濟委員會(National Economic Council)主任狄斯(Brian Deese)14日接受媒體採訪時說：「政府將盡可能確保民眾不會因高油價和能源價格的波動受影響，目前總統的指示是將所有選擇都拿出來討論，因此任何可以平抑油價的方法都有可能實施」；暗指釋出戰備儲油列入考量範圍。

能源部長格蘭霍姆(Jennifer Granholm)則指出，全美上周平均油價為每加侖3.41元，比前一周下降0.1元，但與去年同期的2.41元相比，漲幅仍近兩成；她說：「我們會努力確保平均油價不會漲破每加侖4元。」

雖然拜登總統未對究竟是否釋出戰備儲油以使油價回跌給出明確答覆，格蘭霍姆做出與狄斯類似的表示；她說：「是否釋出儲存於德州到路易斯安納州海岸線的戰備儲油，是總統的權力，就我所知總統有將這個選項列入考量。」

不過，有專家指出，即便釋出戰備儲油也只能解燃眉之急，不能真正提高美國的產油量，當釋出的戰備儲油用罄但油價尚未回穩，同樣的問題仍會再次上演；因此，可以考慮暫時停徵或減徵聯邦燃油稅，但此一方法即便是2008年油價飆漲至每加侖4.11元的紀錄時都未曾使用，白宮預計要到下周才會確定平抑油價的方案。