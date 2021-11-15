港口壅塞讓酪農出口陷危機 上半年損失近10億

西岸加州港口壅塞，遲遲無法解決，連農業產品出口都受到重大衝擊。圖為加州洛杉磯港10日的貨櫃堆積如山。(美聯社)

供應鏈 危機影響所及，不僅止於晶片等需「進口」的產品缺貨，美國 仰賴「出口」的產品也陷入麻煩；紐約時報報導，美國高品質、仰賴出口的酪農業，就因為供應鏈危機，出口量難振，今年上半年損失的金額逼近10億元。

包括酪農在內的農產品貢獻美國10%的出口，整個產業約20%仰賴出口，這些數值看的是「出口額」；因此雖然帳面上，今年酪農業出口額比去年同期多20%，但這是因為全球需求強勁，大宗物資價格上揚的結果，在國內，許多業者卻因「出口量」難振而叫苦連天。

位於加州 安大略的艾爾杜拉督乳業(El Dorado Dairy)為東南亞及墨西哥的食品工廠生產奶粉，過去每個月都會出口5000萬磅的奶粉及黃油；但最近幾個月，因為貨輪延誤或取消，導致原先已安排好的出口品中，60%無法正常履約，每個月損失營收約4500萬元。

加州酪農業者合作聯盟California Dairies執行長安德森(Brad Anderson)表示，由於出口量不振，許多業者發現他們的客戶轉向歐洲、紐西蘭等國下單，儘管美國的農產品以高品質著稱。

酪農業不但受到進口船隻塞港，運輸打結的問題，更糟的是，由於亞洲進口美國的貨櫃運費激增，與美國出口亞洲相比價差高達17倍，讓許多海運業者寧願「空櫃」離港，趕快回到亞洲載貨，不想在美國浪費時間裝載出口貨物。

這導致9月離開美國最大港、洛杉磯港的所有貨櫃中，高達80%是空的，高於疫情前三分之二為空的水平；物流公司Flexport主管帕克(Jason Parker)就說，現在「出口產品是比進口更艱鉅的事情。」

酪農業還面臨運送司機勞動力短缺，運輸、庫存、養殖的成本普遍增加，以及基礎建設效率不佳等障礙，導致酪農業今年上半年面臨鉅額損失，金額高達10億元。

安德森就對政府及民間普遍將焦點放在消費品的情勢感到灰心，表示出口商面臨的不只是麻煩或不便，而是一場「災難」，全球市場格局的變化，對經營酪農的家庭造成「長期傷害」。