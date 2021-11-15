課徵富豪稅 馬斯克推文戰桑德斯：要我再賣股票？

世界首富馬斯克(圖)因為富豪稅與左派聯邦參議員桑德斯，推文互批。(美聯社)

走社會主義路線的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)13日在推特發文，要求超級富豪應該「公平繳稅」，身為全球首富的特斯拉 (Tesla)創辦人馬斯克 (Elon Musk)透過推文回應寫道：「難道要我再賣更多股票 嗎？」馬斯克上周才脫手賣出市值約50億的特斯拉持股，聲稱為了準備繳交拜登總統提議的富豪稅。

馬斯克出售特斯拉股票之前，針對考慮賣出10%特斯拉持股繳交億萬富豪稅，6日透過推特問卷調查徵詢網友意見。參與問卷調查的350萬名推特用戶，200多萬名用戶支持馬斯克賣股票。

馬斯克拋售特斯拉持股之後，投資專家警告說，特斯拉股票可能暴跌。

桑德斯13日在推特發文寫道：「我們必須要求超級富豪都要公平繳稅。就是這樣，沒有什麼好說的。」

對於80歲的桑德斯在推特發文要求超級富豪「公平繳稅」，馬斯克透過推文回應寫道：「我一直忘了你還活著。」

馬斯克稍後在推文中繼續寫道：「柏尼，難道要我再賣更多股票嗎？直接說吧...」

曾預測網路泡沫危機的知名華爾街投資大師格蘭瑟姆(Jeremy Grantham)指出，特斯拉股票目前如同置身泡泡(bubble)當中，註定將會破滅。

身為資產管理公司Grantham, Mayo, Van Otterloo首席投資策略師的格蘭瑟姆12日接受彭博新聞社訪問時說，非常感謝特斯拉努力推動綠能，成為電動車(EVS)先驅，「但現在已經步入第二階段，所有汽車大廠如今都全力投入電動車研發」。

格蘭瑟姆分析，電動車研發變得熱門，要感謝特斯拉的帶頭，「可是進入第二階段之後，他們將面臨某些非常激烈的競爭。」他說：「滿足外界對於高價格的期望，將變成不可能的任務。」

50歲的馬斯克公開喊出要賣掉250億元特斯拉股票之後，上周先是賣出50億元持股，11日又賣出價值6億8700萬元的股票。截至周末之前的股票交易日12日為止，馬斯克火速賣股票的動作，還沒有達到他所喊出的250億元標準。