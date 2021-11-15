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白宮樂觀：預算案本周會在眾院過關 有助平抑物價

編譯陳韻涵／綜合14日電
財政部長葉倫將通貨膨脹歸咎於新冠肺炎疫情的持續影響。(美聯社)
財政部長葉倫將通貨膨脹歸咎於新冠肺炎疫情的持續影響。(美聯社)

白宮經濟顧問狄斯(Brian Deese)14日樂觀表示，聯邦政府的1兆8500億元預算案本周將在眾院過關，有助平抑物價；面對複雜的經濟警訊和輿論批評聲浪，狄斯與財政部長葉倫(Janet Yellen)將通貨膨脹歸咎於新冠肺炎疫情的持續影響，並表示通膨會在生活恢復正常後趨緩。

美聯社報導，狄斯14日接受國家廣播公司(NBC)與有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，通膨無疑高漲，影響國民口袋與展望；他有信心，眾院本周會通過預算案。

狄斯說，我們已經做好對抗新冠病毒的工作，為了讓經濟回歸正常，要讓更多職場零病毒，讓更多孩子接種疫苗，家長才能放心工作。

葉倫接受14日「哥倫比亞廣播公司」(CBS News)訪問時則說，「了解此次通膨的原因是新冠肺炎很重要，疫情截斷經濟，失業率驟增近15%。」

葉倫預測，疫情獲得控制後，物價會在「明年第二季」回穩。

眾院本周表決預算案，但此案在參院面臨更大挑戰，民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)與席納瑪(Kyrsten Sinema)已表示將縮減預算案的規模。

拜登總統15日將簽署1兆元的基礎建設法案，眾院議長波洛西呼籲議員對政府的擴大健康照護、老年照顧與氣候變遷採取行動。

眾院進步派原本威脅，若不對擴大法案採取行動就要阻撓基建法案。

眾院溫和派表示，若國會預算處(CBO)確認白宮的提案經費來源無虞，本周會表決這項包括改變企業稅並對高收入民眾徵稅的法案。

幾乎所有商品價格過去一個月來都成長1.2%，能源與汽油價格上漲，半導體短缺推升汽車與電子產品價格；10月就業增長，薪資成長1.5%，失業率4.6%，整體勞動力仍比疫前減少300多萬人。

拜登日前表示，從汽油到麵包都漲價，令人擔心，雖然薪資上漲但仍面臨許多挑戰，必須一一解決；政府已採取讓洛杉磯與巴爾的摩港口24小時運轉等措施，解決供應鏈壅塞。

民主黨議員認為預算案可以削減赤字，共和黨則認為基建法案會加劇通膨；狄斯重申，每位看過預算案的經濟學者都表示，預算案不會對長期通膨造成壓力，且長期來看會降低赤字。

白宮經濟顧問狄斯4日樂觀表示，聯邦政府的1兆8500億元預算案本周將在眾院過關。...
白宮經濟顧問狄斯4日樂觀表示，聯邦政府的1兆8500億元預算案本周將在眾院過關。(美聯社)

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