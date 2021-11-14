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氣候大會閉幕 中方促發達國家兌現資金承諾

記者羅印冲／即時報導
中國生態環境部副部長趙英民認為，今次會議沒有完全實現發展中國家的需求，後續還需要繼續努力。（新華社）
中國生態環境部副部長趙英民認為，今次會議沒有完全實現發展中國家的需求，後續還需要繼續努力。（新華社）

英國格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會延長一天後閉幕，並達成協議。中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民表示，今次大會最主要的成果是達成包括第6條在內的《巴黎協定》實施細則的相關議題，為落實《巴黎協定》奠定非常好的基礎，開啟全球應對氣候變化的新征程。

香港電台報導，趙英民受訪指出，今次會議在加強氣候適應，落實和加大對發展中國家的氣候資金方面雖然有一些進展，但還沒有完全實現發展中國家的需求，後續還需要繼續努力。

他表示，各國必須聚焦務實行動，聚焦落實，不能將好不容易達成的成果變成一紙空文，呼籲發達國家切實地、盡早兌現對發展中國家有關資金的承諾，共同推動全球氣候治理進程。

他並指，中美、中歐雙邊的有關聯合文件，為大會起到關鍵的推動作用。在談判進入膠著狀態時，中美聯合發表格拉斯哥宣言，明確雙方將進一步加強合作，進一步按照「共同但有區別的責任」原則下，雙方開展各自的國內行動、加強雙邊合作，共同推動氣候變化多邊進程。中美格拉斯哥聯合宣言為大會進程注入強大的正能量，為大會的成功作出貢獻。

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