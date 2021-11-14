拜登民調太低 鑑諸歷史…民主黨期中選前難改頹勢

11月2日維州州長選舉中，民主黨候選人麥考利夫敗給共和黨候選人楊京，被視為明年期中選舉民主黨必敗的徵兆。圖為楊京（右）2日當晚慶功。（Getty Images）

拜登總統目前施政滿意跌至就職以來最低，11月支持率已跌到約40%；雖說他距離尋求連任的2024年還有充裕時間可扭轉低迷的民氣，但鑑諸歷史，2022年期中選舉 之前他一改頹勢、民主黨 想攻城掠地維持國會多數，實在希望渺茫。

有線電視新聞網(CNN)13日報導，若依二戰以來歷任總統的淨滿意度(滿意度減去不滿意度)看，拜登目前的淨滿意度約為負九個百分點。

CNN特別檢視每位總統第一任期這個時間點的滿意度，與第一次期中選舉的表現，結果發現總統此時的滿意度，與一年後的期中選舉表現有明顯關聯(在負1到正1的尺表上，關聯度達0.83)。大多數總統在這個時間點以後，往往會失分，平均淨滿意度下降13個百分點。

當然，總統施政滿意度的變化差距也很大，例如1993年的柯林頓、1969年的尼克森及1953年的艾森豪，基本上都維持滿意度到期中選舉；但其他人如1961年的甘迺迪、1977年的卡特與2009年的歐巴馬，滿意度都下跌至少10個百分點。

唯一一個把滿意度在一年間拉抬超過五個百分點的總統，便是2017年的川普，由將近負20%挽回到約負10%。

川普是唯一一個成功拉抬民氣的總統，並不令人驚訝；長期來看，總統的施政滿意度往往會扭轉到半數國民喜歡、另一半討厭的程度；大多數總統就任近一年都還受愛戴，所以滿意度下跌很合理，而因為川普就任近一年極不受歡迎，滿意度由谷底攀升的機率較大。

另一個值得民主黨憂心的跡象在一般國會選票，兩黨就這一點在民調 中打成平盤；依此量尺，歷史也不站在民主黨這一邊，由這個時間點到期中選，主掌白宮的政黨通常會失分；這個規矩是有例外沒錯，但幾乎都是執政黨由支持率很差開始往上爬，例外才會發生。

平常年分，兩黨就一般國會選票民調打成平手，換算起來則是執掌白宮的政黨在聯邦眾院得票率輸約五個百分點；目前幾乎可以確定換算下來，共和黨在眾院得票占有可觀優勢。

鑑諸有民調以來，執掌白宮的政黨守住期中選眾院優勢有六次，但都是在執政黨於一般國會選票民調中表現比在野黨更好，這一點現在的民主黨並沒擁有。

民主黨當然希望2022年能打破歷史趨勢；歷史可供借鑑，但畢竟只是借鑑；期中選前拜登滿意度轉為正值，或民主黨贏得眾院多數，機率都還在民調誤差值之間；但就目前來看，共和黨2022年「吃香喝辣」的機率較大。