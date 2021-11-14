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共和黨揚言殺民主黨 學者：美國政治恐轉向暴戾陰暗

編譯潘勛／綜合13日電
1月6日發生國會山莊暴動案，川普當總統四年期間經常叫嚷要對政敵動粗的作為難辭其咎。圖為暴徒當天砸窗衝入國會。(路透)
1月6日發生國會山莊暴動案，川普當總統四年期間經常叫嚷要對政敵動粗的作為難辭其咎。圖為暴徒當天砸窗衝入國會。(路透)

從保守派聚會活動上有人揚言為阻止「選舉被偷走」該槍殺民主黨人，到眾院共和黨人跨黨派支持基礎設施建設案後收到威脅要取其性命，很多共和黨動輒揚言殺人逞兇；研究民主體制的歷史學者警告，美國政治有轉向暴戾陰暗之虞。

紐約時報報導，例如10月愛達荷州西部一場保守派聚會上，一名年輕男子上台面對麥克風，問自己何時可以開始殺民主黨；群眾歡呼聲中，他再問還要等多少次選舉被偷走，他們才要殺民主黨？當地共和黨州眾議員後來說，這個問題「問得好」。

在國會，議員們收到的威脅不斷增加，今年勢必比去年倍增；打破黨派界線、不尊前總統川普的共和黨人都心知肚明，自己會受到污辱、痛罵及性命威脅，經常還是同黨僚友及保守派活躍人士鼓動的，譴責他們是叛徒。

從國會辦公室到社區會議廳，威脅動武在偌大一部分共和黨漸成家常便飯；1月6日發生國會山莊暴動案，川普當總統四年期間經常叫嚷要對政敵動粗，如此薰陶下，共和黨右派對於使用武力來除掉拜登支持者，說得愈來愈公開、頻繁，還認為理直氣壯。

雖說開國以來，政治暴力就屢見不鮮，光是1830到1860年，國會議員之間就發生70多起鬥毆、決鬥等暴力事件；即便民主黨高層照本宣科譴責暴力及暴力圖像，左派人馬也對國家當前政治對峙出了不少力氣。

但歷史學家及民主制度學者指出，目前迥異之處，乃是居然有個政黨許多成員擁抱暴戾言詞，其中叫最響有政府內部人員；學者們警告說，其結果便是共和黨主流以殺人傷人的恫嚇來當政治工具。

政治學者瓦梭(Omar Wasow)比較古今後指出，當前與歷史有別的地方，在共和黨對美國政治體制的遺緒看法分裂；目前上起一個前總統直到基層政治人物的共和黨各派系菁英，都呼籲公民進行暴力抵抗，這種現象與歷史學界回顧1960年代所見，差別很大。

共和黨已廣泛接受暴力；民調指出30%的共和黨、40%最信任極右新聞來源的人，都相信「真正愛國人士」要動用暴力來「拯救國家」；但這種看法在民主黨及無黨派人士裡所獲支持度很低。

共和黨右派對於使用武力來除掉拜登支持者，說得愈來愈公開、頻繁。圖為日前威脅殺死紐...
共和黨右派對於使用武力來除掉拜登支持者，說得愈來愈公開、頻繁。圖為日前威脅殺死紐約州民主黨籍國會眾議員歐凱秀的共和籍眾議員戈薩。(Getty Images)

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