共和黨揚言殺民主黨 學者：美國政治恐轉向暴戾陰暗

1月6日發生國會山莊暴動案，川普當總統四年期間經常叫嚷要對政敵動粗的作為難辭其咎。圖為暴徒當天砸窗衝入國會。(路透)

從保守派聚會活動上有人揚言為阻止「選舉被偷走」該槍殺民主黨 人，到眾院共和黨 人跨黨派支持基礎設施建設案後收到威脅要取其性命，很多共和黨動輒揚言殺人逞兇；研究民主體制的歷史學者警告，美國 政治有轉向暴戾陰暗之虞。

紐約時報報導，例如10月愛達荷州西部一場保守派聚會上，一名年輕男子上台面對麥克風，問自己何時可以開始殺民主黨；群眾歡呼聲中，他再問還要等多少次選舉被偷走，他們才要殺民主黨？當地共和黨州眾議員後來說，這個問題「問得好」。

在國會，議員們收到的威脅不斷增加，今年勢必比去年倍增；打破黨派界線、不尊前總統川普的共和黨人都心知肚明，自己會受到污辱、痛罵及性命威脅，經常還是同黨僚友及保守派活躍人士鼓動的，譴責他們是叛徒。

從國會辦公室到社區會議廳，威脅動武在偌大一部分共和黨漸成家常便飯；1月6日發生國會山莊暴動案，川普當總統四年期間經常叫嚷要對政敵動粗，如此薰陶下，共和黨右派對於使用武力來除掉拜登支持者，說得愈來愈公開、頻繁，還認為理直氣壯。

雖說開國以來，政治暴力就屢見不鮮，光是1830到1860年，國會議員之間就發生70多起鬥毆、決鬥等暴力事件；即便民主黨高層照本宣科譴責暴力及暴力圖像，左派人馬也對國家當前政治對峙出了不少力氣。

但歷史學家及民主制度學者指出，目前迥異之處，乃是居然有個政黨許多成員擁抱暴戾言詞，其中叫最響有政府內部人員；學者們警告說，其結果便是共和黨主流以殺人傷人的恫嚇來當政治工具。

政治學者瓦梭(Omar Wasow)比較古今後指出，當前與歷史有別的地方，在共和黨對美國政治體制的遺緒看法分裂；目前上起一個前總統直到基層政治人物的共和黨各派系菁英，都呼籲公民進行暴力抵抗，這種現象與歷史學界回顧1960年代所見，差別很大。

共和黨已廣泛接受暴力；民調指出30%的共和黨、40%最信任極右新聞來源的人，都相信「真正愛國人士」要動用暴力來「拯救國家」；但這種看法在民主黨及無黨派人士裡所獲支持度很低。