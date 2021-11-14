雖經濟、疫情好轉 千萬國人仍對未來悲觀

民眾漸對國家未來感悲觀，多項民調顯示，認為國家走錯方向的選民超過六成。圖為民眾舉著拜登頭像在白宮外示威。（路透）

雖說跡象顯示國家經濟正在好轉，疫情 也有退散趨勢，但小由各地學區委員會大到國會，美國大小事件似乎都值得一吵，許多人深以政治極化、國家停滯為憂，疫情引發的悲觀有如喝酒宿醉，一時難以消除。

紐約時報報導，就以住在亞特蘭大市郊的美髮師梅西(Michael Macey)為例，一年前他欣然投票支持拜登 總統，希望民主黨 能快速解決警政等重大問題，但接下來他眼睜睜瞧著通盤改革的希望在華府萎縮。

千百萬美國民眾現在跟梅西一樣，樂觀感受都已退去；疫情的苦楚好像無止無盡；物價高漲，而且全國由上到下似乎都在吵架；梅西表示，不喜歡分裂，不愛對峙，希望施政真能有成就；對許多心懷不滿的選民而言，直到11月的當前國情就是讓人反感、厭惡。

儘管許多訊息指出，事態正在改善，如股市屢創新高，10月就業機會大增超過53萬個，勞工的薪酬增加，因疫情而病殁、住院人數大為減少，但很多人就是無法舒心寬懷。

多項民調指出，認為國家走錯方向的選民超過六成，如此讓拜登的執政滿意度筆直下降，民主黨遭逢民意反彈，2022年的期中選可能付出喪失國會多數的代價。

民眾不滿的項目很多，阿富汗撤軍亂七八糟且有人傷亡、南方邊界非法移民人數大增、立法因共和黨反對及民主黨內鬥而動彈不得；而且不滿的人不光保守派，連支持過拜登的選民都變得無精打采，懷疑他履行選舉承諾的能力，無法解決氣候變遷、投票權、繳稅要公平等課題，同一時間還得面對物價大漲等因為疫情而致的日常生活品質惡化。

不少選民還是支持拜登總統，認為許多失敗歸咎於拜登並不公平，共和黨及媒體亂扣帽子，問題之廣不是拜登權限就能解決；但華府鬧劇連連，民主黨想肆應氣候變遷、強化社會安全網，都因黨內紛爭而受阻。

國家紛亂不光在聯邦層級，地方事務也一樣，例如收垃圾、校車服務，都因缺工而惡化，疫情傷及民眾收入，申請房租補貼及失業福利有時一拖數月還沒能收到；佛州65歲游泳教練卡拉‧漢尼(Carla Haney)去年5月便失業，迄今還有14周的失業補助沒能收到，談到美國體制，她認為大概只有「完全失敗」才能形容。