基建案周一簽字 多數共和黨議員怕被攻擊不出席

拜登總統將於15日舉行兩黨版本基礎建設法案的簽署儀式，並以此作為他任內的一大成就。圖為他6月17日在白宮簽署法案。（美聯社）

拜登總統15日將舉行兩黨合作的基礎建設法案簽字儀式，部分支持此案的國會共和黨 議員唯恐成為攻擊對象，將避不出席；參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)可能高調缺席，但前總統川普 已發聲明痛斥，稱麥康諾必須出席並接受選民及黨內同志的批評。

「華爾街日報」13日報導，眾院5日在大多數民主黨及13位共和黨議員的支持下，通過規模1兆元的基建案；但共和黨內部卻出現嚴重裂隙，質問該不該與民主黨合作，遑論與民主黨同慶。

麥康諾等19位共和黨參議員8月投票支持基建案，但現在擬不出席簽署儀式；他日前受訪時說：「我另有要務，不克參加法案簽署儀式」。

麥康諾表示，支持基建案是因為其中有51億元的造橋鋪路與寬頻項目，造福自己選區的肯塔基州，而且「對國家有好處，我很高興此一法案過關」。

麥康諾雖表態不出席儀式，川普依然不放過他。「麥康諾說他不會出席『無基礎建設』(Non-Infrastructure)法案(只有11%是真正基建)簽字典禮，有些民主黨民代稱該法為2022/24法案，」川普發表聲明說，「鑑於老烏鴉(Old Crow，指麥康諾)說服許多共和黨參議員支持該法案，大大傷害他們連任勝選的機會，既然他帶頭，就應該出席簽字儀式，承受偉大共和黨愛國者對他的鄙視」。

川普與麥康諾曾為盟友，但兩人的關係在麥康諾恭賀拜登當選總統後變質；麥康諾另譴責川普應為1月6日國會暴動「負實際與道德責任」。

儘管多數共和黨議員不出席簽署儀式，仍有少數議員會參加；據報導，共和黨參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)，以及至少一位共和黨眾議員將出席簽字儀式。

白宮13日表示，已邀請兩黨議員、勞工代表與企業領袖出席簽字儀式。被問到會有多少共和黨議員出席時，白宮發言人莎奇(Jen Psaki)說：「到時就知。」

在政治較不極化時期，總統簽字立法典禮合照原本是華府盛事，但現在卻有不少共和黨議員因為支持基建法案而收到死亡威脅或要求下台的呼聲，對出席儀式避之唯恐不及。

川普指出，支持基建法案的共和黨議員，須因拜登與民主黨取得立法勝利而「羞愧」。

共和黨眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)形容13名支持法案的共和黨眾議員為「眾院叛徒」；她推文公布那些議員的電話號碼，讓議員辦公室因憤怒民眾電話潮水般打來而忙得不開開交。