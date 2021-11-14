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COP26格拉斯哥協定 中印堅持燃煤淘汰改削減 歐洲失望

編譯陳韻涵／綜合13日電
聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26）達成協定。（新華社）
聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26）達成協定。（新華社）

聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會(COP26)13日落幕，近200個國家的代表經過15天的馬拉松談判後，達成妥協，協議各國需在2022年底之前強化「2030年減排目標」，加速分階段削減「未使用碳捕捉技術的燃煤發電」(unabated coal)並淘汰「無效率的化石燃料補貼」；雖然協議措辭力道減弱，但「格拉斯哥氣候協定」(Glasgow Climate Pact)仍是歷來第一份提及化石燃料的聯合國氣候協議。

「格拉斯哥氣候協定」談判最後關頭，在中國印度堅持下，將原本「未使用碳捕捉技術的燃煤發電」草案中的「分階段淘汰」(phase out)，改為較消極的「分階段削減」(phase down)，引發歐洲國家與島嶼小國的不滿與失望。

中國與印度都是溫室氣體排放大國，印度更是單一溫室氣體排放的最大來源國家；美國氣候特使柯瑞(John Kerry)表示，各國政府別無選擇，只能接受印度對煤炭措辭的改變，「若不這麼做，就沒有協議」。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)在聲明中表示，「我們脆弱的地球岌岌可危，我們正在敲開氣候災難的大門」。

COP26格拉斯哥協定出爐，分階段削減未使用碳捕捉技術的燃煤發電。（美聯社）
COP26格拉斯哥協定出爐，分階段削減未使用碳捕捉技術的燃煤發電。（美聯社）

不少國家抱怨，經過兩周談判，協定成果不如預期，但也慶幸總比沒有進展好。

在峰會尾聲，各國代表破天荒列出對煤炭的約束條件，不只制定國際碳排放額度交易規則，也要求汙染大國明年與會時提出更好的保證，致力於減排。

UN訂3成功標準 全落空

科學家呼籲減排遏止暖化，但各國仍以國內政治與經濟為優先要務；格拉斯哥會談之前，聯合國訂定三個成功標準，結果一個都沒達成。

這三個標準分別是2030年前減少全球二氧化碳排放達半數、富國援助窮國1000億美元，並確保半數資金用於協助開發中國家適應氣候變遷最糟的影響。

古特瑞斯說：「我們在這場會議中未達這些目標，但取得一些可供日後進步之用的結構。」

瑞士環境部長索瑪魯加(Simonetta Sommaruga)表示，協定生變，讓暖化控制在比工業化前僅高攝氏1.5度的目標更難達成。

柯瑞堅稱，格拉斯哥氣候協定對全球仍是好消息，「我們在預防氣候失序、確保潔淨空氣、較潔淨水源與更健康的地球方面，比以往更近一步」。

印度 聯合國 中國

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