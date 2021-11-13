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台灣反萊豬1218公投 蕭美琴：美方一直很關心

中央社／華盛頓13日專電
駐美代表蕭美琴。（記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴。（記者張文馨／攝影）

反萊豬公投倒數，外界關注公投若通過是否會衝擊台美關係。駐美代表蕭美琴今天表示，台灣努力想跟世界接軌，但貿易政策是否符合國際標準與科學依據，是美方長期一直關心的。

12月18日中華民國將舉行重啟核四、反萊豬、三接遷離、公投綁大選這四大公投案投票。部分人士擔心反萊豬公投若通過，不只會衝擊近年來穩定升溫的台美關係，也可能影響台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請案。

蕭美琴今天出席華府台灣同鄉會感恩節餐會，針對美方是否就反萊豬公投表達關切、公民投票案若通過是否會衝擊台美關係等問題，蕭美琴在場邊受訪表示，美方一直很關心台灣是否符合科學標準。

蕭美琴說，美方一直很關心台灣貿易政策的制定是不是有科學依據，台灣一直努力想要跟世界接軌，那要跟世界接軌，是否符合國際標準與科學依據，「這是長期多年來美方一直在關心的」。

美國總統拜登（Joe Biden）將於美東時間15日晚間（台灣時間16日上午）與中國國家主席習近平舉行首場視訊會晤。華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，「拜習會」除了會談論氣候變遷、貿易與非核化外，也預計會觸及台灣、網路安全等議題。

針對拜習會可能如何處理台灣議題，蕭美琴表示，台灣與美方有非常緊密的溝通與互動，也有充分的信任。就台灣方面了解，拜習會是要管控衝突，現在美中之間有許多層次競爭，美方要確保競爭不要演變成衝突，影響到台灣和平穩定。

蕭美琴說，她相信台灣自身的安全與和平穩定，對美方、周邊區域所有利害相關者來說都是重要的議題與利害所在，也是大家共同關心的。

北京10月以來升高對台軍事威脅，台灣安全成華府關切重點。中國共產黨19屆六中全會後，習近平權力更加鞏固，台灣被視為習近平歷史定位「最後一塊拼圖」。

蕭美琴說，美方各界都非常關心台海穩定、台灣安全及局勢的發展。她強調：「這一點我們會緊密繼續跟美方各界做最好的合作，確保台灣的安全能夠被保障。」

台灣 公投 習近平

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