動畫擊殺歐凱秀 民主黨擬懲戒戈薩 錢尼、金辛格也贊成
共和黨聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)日前發推文，內容為改編自日本動畫的動畫，描繪他擊殺民主黨聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)；民主黨為此擬提案懲戒，共和黨聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)和金辛格(Adam Kinzinger)都表示支持。
國會山莊報(The Hill)12日報導，錢尼和金辛格常因共和黨依然與前總統川普掛鉤而批評自己政黨，但支持譴責同黨僚友則相當罕見；在戈薩之前，錢尼和金辛格不曾支持民主黨對共和黨議員祭出的譴責決議。
眾議員史佩儀(Jackie Speier)率領一群民主黨眾議員12日提案，譴責戈薩改編日本動畫「進擊的巨人」內容為他砍殺歐凱秀。
戈薩解釋，該影片是對移民議題的「象徵性」對抗，但影片引發爭議後已自行刪除。
有了錢尼和金辛格的支持，民主黨更有信心推動眾院對眾議員最嚴厲的懲戒；民主黨高層之前拒絕因戈薩等共和黨議員支持前總統川普宣稱2020年大選有舞弊，或者淡化國會山莊暴動案，而提案譴責他們。
錢尼表示，戈薩應該為他「一直站不住腳的行為」受到譴責；錢尼另批評眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，指麥卡錫對戈薩事件，以及極右派攻擊13名共和黨眾議員支持兩黨通過的基建案，迄今默不作聲。
錢尼表示，這件事代表麥卡錫缺乏領袖魄力。
金辛格11日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「戰情室」(The Situation Room)主播布利哲(Wolf Blitzer)訪問時表示，可能支持譴責決議，「但要看決議案內容寫些什麼」 。
金辛格表示，無論是共和黨或民主黨，都不能在這個國家用改編動畫、深度偽造(deep fake)、甚至發推文威脅現任國會議員，此事絕對無法接受。
今年1月以來，民主黨已提案譴責共和黨眾議員，包括高梅特(Louie Gohmert)、布魯克斯(Mo Brooks)、格林(Marjorie Taylor Greene)、克萊德(Andrew Clyde)、海斯(Jody Hice)和戈薩。
上一則
暴力激增 留學生遇害 芝大校長籲正視公衛危機
下一則
FB留言