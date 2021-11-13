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動畫擊殺歐凱秀 民主黨擬懲戒戈薩 錢尼、金辛格也贊成

編譯陳韻涵／綜合12日電
發表改編自日本動畫的動畫推文，描繪他擊殺民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀的共和黨聯邦眾議員戈薩(如圖)。（Getty Images）
發表改編自日本動畫的動畫推文，描繪他擊殺民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀的共和黨聯邦眾議員戈薩(如圖)。（Getty Images）

因政見激進，民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀（如圖）多次成為共和黨議員的攻擊目標。...
因政見激進，民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀（如圖）多次成為共和黨議員的攻擊目標。（Getty Images）

共和黨聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)日前發推文，內容為改編自日本動畫的動畫，描繪他擊殺民主黨聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)；民主黨為此擬提案懲戒，共和黨聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)和金辛格(Adam Kinzinger)都表示支持。

國會山莊報(The Hill)12日報導，錢尼和金辛格常因共和黨依然與前總統川普掛鉤而批評自己政黨，但支持譴責同黨僚友則相當罕見；在戈薩之前，錢尼和金辛格不曾支持民主黨對共和黨議員祭出的譴責決議。

眾議員史佩儀(Jackie Speier)率領一群民主黨眾議員12日提案，譴責戈薩改編日本動畫「進擊的巨人」內容為他砍殺歐凱秀。

戈薩解釋，該影片是對移民議題的「象徵性」對抗，但影片引發爭議後已自行刪除。

有了錢尼和金辛格的支持，民主黨更有信心推動眾院對眾議員最嚴厲的懲戒；民主黨高層之前拒絕因戈薩等共和黨議員支持前總統川普宣稱2020年大選有舞弊，或者淡化國會山莊暴動案，而提案譴責他們。

錢尼表示，戈薩應該為他「一直站不住腳的行為」受到譴責；錢尼另批評眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，指麥卡錫對戈薩事件，以及極右派攻擊13名共和黨眾議員支持兩黨通過的基建案，迄今默不作聲。

錢尼表示，這件事代表麥卡錫缺乏領袖魄力。

金辛格11日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「戰情室」(The Situation Room)主播布利哲(Wolf Blitzer)訪問時表示，可能支持譴責決議，「但要看決議案內容寫些什麼」  。

金辛格表示，無論是共和黨或民主黨，都不能在這個國家用改編動畫、深度偽造(deep fake)、甚至發推文威脅現任國會議員，此事絕對無法接受。

今年1月以來，民主黨已提案譴責共和黨眾議員，包括高梅特(Louie Gohmert)、布魯克斯(Mo Brooks)、格林(Marjorie Taylor Greene)、克萊德(Andrew Clyde)、海斯(Jody Hice)和戈薩。

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