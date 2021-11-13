預算案通過…通膨會趨緩或加劇?明年經濟藏隱憂

拜登政府稱基建案及預算案可讓通膨減緩，但民眾卻無感。圖為佛州居民在Costco購物。（Getty Images）

目前全國飽受通膨高漲之苦，拜登 政府認為，已通過的基礎設施建設案及卡在參院的預算 案一旦生效，可望紓緩通膨勢頭，有些經濟學家接受拜登的主張，認為改善生產力之後有機會減緩通膨，但很多學者認為，拜登預算案的結構2022年只怕會讓通膨更猖獗，接著隨時間過去，物價才會平抑下來。

紐約時報報導，面對物價如火箭上升，拜登有個速成的處方，便是1兆8500億元的預算案資金花出去，另加上稅改，可以平抑通膨。

不少經濟學家附和拜登，但沒通盤支持；他們一般接受拜登的論述，指預算案及基建案長期下來，可讓企業及勞工更有生產力，整個經濟體造出更多貨物及勞務之後，通膨會減緩。

但很多學者，包括拜登自己經常援引的經濟預測機構，都指出預算案的結構恐讓2022年通膨更猖獗，而物價要花時間才能降溫。

好些經濟學者及國會議員擔心時機來不及；通膨已創史上新高，預算案有更加助長之虞；但預算案通過，也有希望節制物價，達成其他造福社會的目標。過去一年之間，物價上漲6.2%，速度之快為31年來之最，也遠超聯準會設定的通膨目標。

也有學者表示，任何短期對物價的影響都不算大，而且聯準會接下來可藉著升息，冷卻需求及過熱的經濟，而把通膨壓制下來，這是容易的事。他們認為雖有通膨之臉，但不是好藉口，縮減拜登政府施政的壯志，例如擴大兒童照護，助國家轉型到使用更潔淨能源。

拜登政府稱基建案及預算案可讓通膨減緩，但民眾卻無感。圖為佛州邁阿密海灘市居民排隊在Shake Shack購買食物。（Getty Images）

共和黨幾個月來批評拜登導致通膨，希望讓拜登預算案的施政項目偏離軌道；共和黨主張，目前預算案項目跨越多年，大撒幣將促使物價漲更兇。

一些民主黨 中間派也有類似的憂慮；例如參議員曼欽便懷疑，物價已高，還在不斷上漲，不知能否讓民主黨節制其施政抱負。

拜登預算案加劇通膨到什麼程度，大致要看它能刺激經濟成長到多大，還有國人是否因法案之故，增加其開支。

很多經濟學者認為，預算案的結構方式，是逐漸向最富裕美國人加稅來籌錢，再快速重分配給賺錢較少、更可能花用新得補助款項的人，因此對經濟造出短期刺激。

但因政府花錢，與開始收到更多稅收，兩者之間有時差，預算案前幾年勢將挹注更多金錢到經濟體當中；白宮大力仰仗的穆迪分析(Moody’s Analytics)公司估計，2022年政府因預算案開支將比稅收多出1630億元；財富再分配，讓這筆錢比起經濟振興會更強而有力。