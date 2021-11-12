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格拉斯哥協定將誕生？與會專家關注淨零排放、綠色金融

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會正在舉行，場外也有氣候遊行抗議。特派記者林奐成／攝影
聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會正在舉行，場外也有氣候遊行抗議。特派記者林奐成／攝影

聯合國氣候變化綱要公約第26屆締約方大會（COP26）於英國時間週五落幕，是否有機會達成里程碑式的「格拉斯哥協議」？大會主席沙瑪（Alok Sharma）昨向世界領導人疾呼，最後一天的談判面對「巨大挑戰」，其中幾個讓談判陷入膠著的重點包括：《巴黎協定》「第六條」、先進國家需支付多少資金給窮國對抗氣候變遷、降低對化石燃料的補貼，以及如何加強減少溫室氣體排放。

沙瑪憂心表示：「雖然我們有些進展，但仍未談到最關鍵的議題，我們仍有許多工作必須完成，時間已經剩下不多了，關於氣候金融的談判必須加快腳步。」聯合國秘書長古特瑞斯受訪時更直言，將全球升溫限制在攝氏1.5度內的目標，「命在旦夕」。

不少外電記者預測，COP26談判恐無法如期於英國時間周五晚上完成，可能將會「挑燈夜戰」，直到各國談判代表同意文字細節，才會發布最終協議，最慢恐等到周六早晨才會有結果。

聯合國氣候談判為何如此困難？連續參加多屆大會的台灣青年氣候聯盟理事長張寒瑋解釋，「吵了很久的《巴黎協定》Article 6碳市場機制，從COP24一直吵到現在，包括重複計算在內，都沒有結論。大會的精神是共識決，大家都要同意，所以很期待美國進來，會不會帶動大家往更積極的路徑走。」

張寒瑋分析，此次英國主辦COP大會非常積極，「加上大家都宣示淨零碳排，對英國來講是很重要的外交機會。」她估計，如果有很多國家同意將2050年淨零寫入協議之中，「英國可以很驕傲，若以後大家去看2050年net zero是什麼時候定下來的，會發現是英國主辦的COP26。」

連續多年參與氣候大會的「行政院能源及減碳辦公室」副執行長林子倫則評估，各國有可能在延宕多時之後，將2015年《巴黎協定》的規則手冊（Paris Agreement Rulebook）定案，且關於「綠色金融」也可能達成決議。

林子倫分析，COP26最大工作重點之一是將《巴黎協定》的規則手冊制定完成，其中「第六條」（Article 6）是達成目標的最大阻礙，原因是該條文涉及碳交易市場等敏感議題，導致各國意見分歧。

林子倫表示：「有些國家反對跨國碳市場與碳定價，包括發展中或工業化國家，他們認為是資本主義的遊戲，這是為什麼談了那麼多年沒有定論。」

但林子倫樂觀預期，由於今年全球各國紛紛喊出「淨零碳排」目標，這次大會應該可以確定手冊內容。

林子倫也說，英國早在去年就表示，此次將是一次關於金融的氣候大會，因此他認為「綠色金融，可能會有一個決議方案出來」。

2009年，已開發國家在哥本哈根第15屆氣候大會上，承諾每年援助1000億美金，作為應對氣候變遷之共同基金，幫助開發中國家減少碳排放，但至今已開發國家仍未履行承諾。

對此，林子倫指出，發展中國家最關心的始終都是資金：「你要給我的1000億美金，到底什麼時候來？怎麼給？」他說，對於經濟較為貧困的發展中國家來說，歐美國家的「淨零碳排」只是緩不濟急的口號，無法讓發展中國家獲得實質好處，因此協議勢必要處理此議題。

英國 COP26 中國

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