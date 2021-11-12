我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國通膨飆升 學者：很大機率會持續到明年

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

國會暴動紀錄「暫保密」 川普居上風

編譯盧炯燊／綜合11日電
前總統川普要求國家檔案局拒交白宮檔案，華盛頓特區巡迴上訴法院11日批准川普的要求，國家檔案局暫時不用交出川普在任時的白宮檔案及通話紀錄。（路透）
前總統川普要求國家檔案局拒交白宮檔案，華盛頓特區巡迴上訴法院11日批准川普的要求，國家檔案局暫時不用交出川普在任時的白宮檔案及通話紀錄。（路透）

前總統川普要求國家檔案局拒交白宮檔案11日暫時占了上風，華盛頓特區巡迴上訴法院11日批准川普的要求，發出臨時禁制令，國家檔案局暫時不用交出川普在任時的白宮檔案及通話記錄，以協助國會特別委員會調查1月6日暴動事件。

華盛頓特區聯邦地方法院坦雅‧裘特康(Tanya S. Chutkan)9日晚間裁決，總統拜登有權力放棄其前任的行政特權，檔案局需把和川普相關的數百頁白宮檔案，通話紀錄及有關衝擊國會大廈的活動紀錄，交給國會眾院調查委員會，以釐清整個事件，對國民有好處，也有利於立法防止再出現這種事；裘特康更指出「總統們不是國王，且與訟人（指川普）現在也不是總統了（指不能享有特權保護）」。

裘特康特別指出，現任總統，而不是前任總統，是最有資格評估行政部門的長期利益，同時在披露文件時的好處與任何影響之間取得平衡。

但川普的律師在裁決後即表示會提出上訴，在11日提交共達15頁的臨時禁制申請；川普的代表律師本納爾(Jesse R. Binnall)更指一旦文件按時於12日晚上6時公布，將造成不可挽回的損害。

華盛頓特區巡迴上訴法院11日決定批准川普律師的要求，發出臨時禁制令，國家檔案局暫時毋須執行裘特康的裁決，並指出上訴庭同時會透過華盛頓聯邦法院盡快審理此案，在等候審理期間維持有關禁制令。

如果訴訟一直拖延至2022年11月期中選舉，若屆時共和黨如願取得國會大多數席位，那到時的最終裁決可能對川普有利。

對於川普要求暫時停止交出白宮紀錄直到聯邦上訴法院受理此案，代表國家檔案及紀錄管理局的聯邦司法部律師不持任何立場，但他們反對進一步拖延下去。他們同意裘特康的裁決，即現任總統的判斷和權威超過前任總統。

司法部律師夏皮羅(Elizabeth J. Shapiro)認為，川普的法律論點在最後裁決裡，不太可能獲勝。

川普 白宮 司法部

上一則

複製拿破崙老戲碼 習自我加冕「新時代第一代領導人」

下一則

校園禁書烽火起 彌漫政治味… 哪些經典作品曾遭殃

延伸閱讀

前新澤西州長克利斯蒂透露願與川普較量2024選舉

前新澤西州長克利斯蒂透露願與川普較量2024選舉
擋1月6日文件移交敗訴 網指「這句話」最可能激怒川普

擋1月6日文件移交敗訴 網指「這句話」最可能激怒川普
賠償45萬美元太離譜

賠償45萬美元太離譜
國會暴動白宮檔案 華府聯邦地院判決應交調查委員會

國會暴動白宮檔案 華府聯邦地院判決應交調查委員會

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51

超人氣

更多 >
紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵

紐約中央公園清晨運動 女子遭鎖喉後性侵
膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺
拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了
曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸

曾在現場搶救鄭少雄 芝大醫師：當時他已無脈搏及呼吸
上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…