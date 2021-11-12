國會暴動紀錄「暫保密」 川普居上風

前總統川普要求國家檔案局拒交白宮檔案，華盛頓特區巡迴上訴法院11日批准川普的要求，國家檔案局暫時不用交出川普在任時的白宮檔案及通話紀錄。（路透）

前總統川普 要求國家檔案局拒交白宮 檔案11日暫時占了上風，華盛頓特區巡迴上訴法院11日批准川普的要求，發出臨時禁制令，國家檔案局暫時不用交出川普在任時的白宮檔案及通話記錄，以協助國會特別委員會調查1月6日暴動事件。

華盛頓特區聯邦地方法院坦雅‧裘特康(Tanya S. Chutkan)9日晚間裁決，總統拜登有權力放棄其前任的行政特權，檔案局需把和川普相關的數百頁白宮檔案，通話紀錄及有關衝擊國會大廈的活動紀錄，交給國會眾院調查委員會，以釐清整個事件，對國民有好處，也有利於立法防止再出現這種事；裘特康更指出「總統們不是國王，且與訟人（指川普）現在也不是總統了（指不能享有特權保護）」。

裘特康特別指出，現任總統，而不是前任總統，是最有資格評估行政部門的長期利益，同時在披露文件時的好處與任何影響之間取得平衡。

但川普的律師在裁決後即表示會提出上訴，在11日提交共達15頁的臨時禁制申請；川普的代表律師本納爾(Jesse R. Binnall)更指一旦文件按時於12日晚上6時公布，將造成不可挽回的損害。

華盛頓特區巡迴上訴法院11日決定批准川普律師的要求，發出臨時禁制令，國家檔案局暫時毋須執行裘特康的裁決，並指出上訴庭同時會透過華盛頓聯邦法院盡快審理此案，在等候審理期間維持有關禁制令。

如果訴訟一直拖延至2022年11月期中選舉，若屆時共和黨如願取得國會大多數席位，那到時的最終裁決可能對川普有利。

對於川普要求暫時停止交出白宮紀錄直到聯邦上訴法院受理此案，代表國家檔案及紀錄管理局的聯邦司法部 律師不持任何立場，但他們反對進一步拖延下去。他們同意裘特康的裁決，即現任總統的判斷和權威超過前任總統。

司法部律師夏皮羅(Elizabeth J. Shapiro)認為，川普的法律論點在最後裁決裡，不太可能獲勝。