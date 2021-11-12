批左派貶損男性 參議員霍利喊「重振男子氣慨」 反被問1問題

共和黨聯邦參議員霍利指男子陽剛氣概遭摧毀，呼籲重振美國強健的男性雄風，此說已引起議論。（Getty Images）

密蘇里州 選出的共和黨聯邦參議員霍利(Josh Hawley)近日譴責政治立場左派人士醜詆男性及陽剛氣概(masculinity)為有毒，呼籲重振美國 強健的男性雄風；但不少學者指霍利對陽剛定義不明，語焉不詳，又沒指出傳統對男性的哪些期盼已過時，不適用現代，認為霍利論調對目前社會問題只添亂，無助於釐清解決。

全國公共廣播電台(NPR)11日報導，霍利10月在全國保守派大會發表定調演說，指責左派長年以來貶損男性及陽剛氣概，已取得讓人心驚的成功，全國男性工作 分量減少，更少人願意結婚、子女生育數降低，而且受苦於焦慮及憂鬱，只好藉外物來消愁解憂。

霍利指出，自己並不想把男性全擘繪為受害人，但他痛罵左派打算「重新界定陽剛美德」如勇敢、獨立及果決為「危害社會」。

霍利一度揚言，男性長年來遭指斥為製造麻煩、男子氣概是問題癥結所在，於是愈來愈多男人退縮，靠懶散、色情片、打電玩來度日，有什麼值得大驚小怪？

上周霍利接受Axios電視專訪，再度譴責自由派，說他們教育男性時指陽剛品質「骨子裡有麻煩」，他準備把陽剛提出來當成重大政治議題；但霍利被問到他的說法有無數據佐證，他說千百萬男性會懶散，部分是自由派政策所致，問題點在缺少工作、不想當人父，以及「學校傳授給兒童的社會訊息」。

但很多人不同意霍利觀點。加爾文大學(Calvin University)性別研究教授克莉斯汀‧杜梅茲(Kristin Kobes Du Mez)指出，目前年輕世代，不論男女，都面臨許多挑戰，但霍利把問題起因歸咎為男子氣概、陽剛遭到摧毀，這種論調有一堆假設，大家要面對的是：我們對陽剛的期盼是什麼？其中哪些期盼並不合適、可能過時，甚至可能讓危機惡化？