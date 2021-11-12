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校園禁書烽火起 彌漫政治味… 哪些經典作品曾遭殃

編譯郭宣含／綜合11日電
校園禁書活動升溫，全國許多家長和校方紛紛從圖書館架上，撤下他們認為不合適的書籍，包括種族議題。(Getty Images)
校園禁書活動升溫，全國許多家長和校方紛紛從圖書館架上，撤下他們認為不合適的書籍，包括種族議題。(Getty Images)

今年校園禁書活動升溫，全國許多家長和校方紛紛從圖書館架上，撤下他們認為不合適的書籍，除了種族議題，近年還包括性別與情慾內容；當前的禁書運動主要由保守派發起，雖不是第一次出現，但如今禁書議題重被點燃，儼然成為熱議政治話題。

就連今年維吉尼亞州州長選舉時，州長候選人也在爭論是否該允許孩童閱讀特定爭議主題的書籍；禁書運動數年前已出現過，而現在保守派不僅針對種族課程內容，也開始擴大相關運動，開始掃蕩學校圖書館內架上的特定書籍。

反言論審查聯盟(National Coalition Against Censorship)發言人諾拉．派蕾澤瑞(Nora Pelizzari)表示，今年學校圖書館成為攻擊目標，但配合立法行動控制校園課程內容，讓人覺得更像是逾權之舉，意圖移除發起人不贊同的課程內容，而且今年情況有別於往。

派蕾澤瑞指出，學校現在不管清單上這些書，是否符合學校教育目標。

這類書籍戰爭多由保守派發起，但其實校園禁書的歷史上，也不乏自由派參與；遭殃的書籍往往是經典作品，像是「頑童歷險記」(Adventures of Huckleberry Finn)、「梅岡城故事」(To Kill a Mockingbird)和「人鼠之間」(Of Mice and Men)，當時著作更常描述種族，或出現種族歧視用語。

禁書運動程度不一，涉及書籍也算廣泛，但在維州選舉後，開始出現一些極端現象。維州兩間學校的學校董事提議，校園不僅該禁止色情等特定書籍，還要把這些書燒光殆盡。

禁忌主題也更多，除了種族議題，禁書運動也擴及性別與情慾等主題。猶他州家長11月發起禁書運動，主題包括種族、性與性別認同；堪薩斯州一間學校委員會上周宣布，該校將移除課綱中的29本書，包括獲諾貝爾文學獎非裔女作家托妮．莫里森(Toni Morrison)「最藍的眼睛」(The Bluest Eye)，以及非裔普立茲獎得主威爾森(August Wilson)的「心靈圍籬」(Fences)等。

校園禁書，遭殃的書籍往往是經典作品，像是「頑童歷險記」。（取自亞馬遜網站）
校園禁書，遭殃的書籍往往是經典作品，像是「頑童歷險記」。（取自亞馬遜網站）
校園禁書，遭殃的書籍往往是經典作品，像是「梅岡城故事」。（取自亞馬遜網站）
校園禁書，遭殃的書籍往往是經典作品，像是「梅岡城故事」。（取自亞馬遜網站）
校園禁書，遭殃的書籍往往是經典作品，像是「人鼠之間」。（取自亞馬遜網站）
校園禁書，遭殃的書籍往往是經典作品，像是「人鼠之間」。（取自亞馬遜網站）

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