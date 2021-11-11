我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

50億元特斯拉股票已賣掉 馬斯克還可能再脫手

COP26近尾聲 抗議遍地開花 「停止漂綠」成關鍵字

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影

英國格拉斯哥舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）接近尾聲，各方關注兩大溫室氣體排放國中國、美國發表聯合宣言之後，是否能對談判注入強心針，讓各國針對加速廢煤、減少甲烷排放、工業去碳、氣候調適資金等議題，達成最終共識。

然而，本報記者現場觀察，就在COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷，從格拉斯哥市中心街道一路燒到會場內，顯示環保人士與發展中國家對目前氣候談判的進展，仍不滿意。

英國首相強森（Boris Johnson）10日重返格拉斯哥，參加大會最後3天議程。他日前搭飛機跑行程挨轟，因此這次特別搭火車前來，他在大批警力隨扈保護下，走出格拉斯哥中央火車站，卻遭到在場民眾「Bo！Bo！」噓聲對待。

抗議人士在市中心的文森街，拉起寫著「漂綠騙局」（Greenwash Scam）的布條，抗議英國的Drax電廠，藉由發展生質能發電和碳捕捉技術來「漂綠」，藉此拒絕關閉電廠與減少碳排。一名蘇格蘭抗議人士珍妮表示：「我們不能讓再生能源，成為大型企業繼續牟利的手段。」

由於附近一個會場正舉辦「世界多樣性高峰會」，大批警察將會場入口重重包圍，不讓抗議民眾進入。

此外，COP26會場內也有來自非洲的組織舉布條呼喊「氣候正義」口號，要求大型排碳汙染者，必須支付符合其責任的費用。該組織「非洲企業問責與公共參與」（CAPPA）計畫主任馬丁斯向本報記者表示，「我們為非洲追求氣候正義，非洲不是（先進國家的）垃圾掩埋場。」

馬丁斯表示，在全球暖化責任上，「非洲只排放極少量二氧化碳，但我們卻受害最深，你來非洲就知道到處都是水災」。來自莫三比克的他說，就在COP舉辦之前，國內遭到大水災，不少民眾撤離家園，他呼籲大國必須履行減碳責任與氣候正義。

COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
英國首相強森10日搭火車重返格拉斯哥，卻遭到在場民眾噓聲對待。特派記者林奐成／攝...
英國首相強森10日搭火車重返格拉斯哥，卻遭到在場民眾噓聲對待。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影
COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影

COP26 英國 中國

上一則

拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

下一則

美兒童疫苗開打首周 90萬童接種 約占符資格者3%

延伸閱讀

美中突發聯合聲明 攜手抗暖化…COP26協商注強心針

美中突發聯合聲明 攜手抗暖化…COP26協商注強心針
美中突發聯合聲明 宣示合作抗氣候暖化

美中突發聯合聲明 宣示合作抗氣候暖化
COP26協議草案出爐 籲各國明年底前提高減排目標

COP26協議草案出爐 籲各國明年底前提高減排目標
6大車廠2040年前逐步停產化石燃料車 豐田、福斯沒點頭

6大車廠2040年前逐步停產化石燃料車 豐田、福斯沒點頭

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
美國海軍研究協會新聞7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。（路透）

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

2021-11-08 21:42
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
9日遇害的鄭少雄，不久前才拿到芝大統計碩士。(芝大官網截圖)

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2021-11-10 12:51

超人氣

更多 >
獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺

獨家／中國留學生鄭少雄 芝大校園遭搶劫槍殺
芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

芝大槍擊遇害者 為來自中國四川留學生鄭少雄

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了

2022納稅年度 夫妻可少「稅」一些了
成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准

成人都打輝瑞補強針 感恩節前估獲准
快看世界／就算開國門 這兩類人還是暫進不來美國

快看世界／就算開國門 這兩類人還是暫進不來美國