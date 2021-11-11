COP26近尾聲 抗議遍地開花 「停止漂綠」成關鍵字

COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷。特派記者林奐成／攝影

在英國 格拉斯哥舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26 ）接近尾聲，各方關注兩大溫室氣體排放國中國 、美國發表聯合宣言之後，是否能對談判注入強心針，讓各國針對加速廢煤、減少甲烷排放、工業去碳、氣候調適資金等議題，達成最終共識。

然而，本報記者現場觀察，就在COP26談判如火如荼進行之際，場外抗議活動不斷，從格拉斯哥市中心街道一路燒到會場內，顯示環保人士與發展中國家對目前氣候談判的進展，仍不滿意。

英國首相強森（Boris Johnson）10日重返格拉斯哥，參加大會最後3天議程。他日前搭飛機跑行程挨轟，因此這次特別搭火車前來，他在大批警力隨扈保護下，走出格拉斯哥中央火車站，卻遭到在場民眾「Bo！Bo！」噓聲對待。

抗議人士在市中心的文森街，拉起寫著「漂綠騙局」（Greenwash Scam）的布條，抗議英國的Drax電廠，藉由發展生質能發電和碳捕捉技術來「漂綠」，藉此拒絕關閉電廠與減少碳排。一名蘇格蘭抗議人士珍妮表示：「我們不能讓再生能源，成為大型企業繼續牟利的手段。」

由於附近一個會場正舉辦「世界多樣性高峰會」，大批警察將會場入口重重包圍，不讓抗議民眾進入。

此外，COP26會場內也有來自非洲的組織舉布條呼喊「氣候正義」口號，要求大型排碳汙染者，必須支付符合其責任的費用。該組織「非洲企業問責與公共參與」（CAPPA）計畫主任馬丁斯向本報記者表示，「我們為非洲追求氣候正義，非洲不是（先進國家的）垃圾掩埋場。」

馬丁斯表示，在全球暖化責任上，「非洲只排放極少量二氧化碳，但我們卻受害最深，你來非洲就知道到處都是水災」。來自莫三比克的他說，就在COP舉辦之前，國內遭到大水災，不少民眾撤離家園，他呼籲大國必須履行減碳責任與氣候正義。