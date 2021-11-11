拜登：從1加侖汽油到1條麵包 物價太高了

拜登總統10日到巴爾的摩港宣導基礎建設時說，消費者物價「太高」。（歐新社）

拜登 總統10日表示，最新公布的通貨膨脹 數據顯示，美國 物價出現30年來最大漲幅，證明「我們還要多加努力，才能讓經濟回歸正常」；拜登在白宮聲明中指出：「通貨膨脹傷害美國民眾的荷包，扭轉這股趨勢是我的首要目標。」

拜登10日到巴爾的摩港(Port of Baltimore)宣導基礎建設時也說，消費者物價「還是太高了」，「所有東西都變貴了，從一加侖汽油到一條麵包都是。」

他把通膨和基礎建設掛勾，表示只要落實基礎建設計畫，就能解決通膨問題，「我們仍然面臨考驗，我們必須解決，我們將會對症下藥。」

過去幾個月間，美國經濟強勁回升，就業成長創新高，勞工待遇調高、股市蒸蒸日上，但許多美國民眾因為著油價上漲、各種生活用品全面漲價，而且年底假期逐漸接近，開始憂慮經濟前景。

有線電視新聞網(CNN)本周公布最新民調結果顯示，超過三分之一受訪民眾說，美國眼前應該解決的當務之急是經濟，高達52%受訪者並不認同拜登的施政表現。

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)10日公布數據指出，美國消費者物價通貨膨脹在今年10月間創下新高紀錄；過去12個月以來，物價上升了6.2%，是1990年11月以來最大漲幅。

拜登10日指出，規模1兆元基礎建設計畫最終將能夠解決通貨膨脹問題以及供應鏈危機，不過美國民眾要有耐心等待開工。

基礎建設法案上周在國會通過後，拜登預定15日簽署；10日的巴爾的摩港(Port of Baltimore)行程，是拜登基礎建設計畫全國宣導之旅的第一站。

拜登在參訪中說，基礎建設計畫投資將能改善國內外商品及供應的運輸，有助於降低價格、解決缺貨問題，並且增加擁有工會保障的就業機會。

美聯社報導，美國經濟在後疫情時期重啟，通貨膨脹卻變得越來越嚴重，對拜登政府形成嚴峻考驗；先前拜登政府官員多次表示，物價變高只是暫時現象。

拜登在巴爾的摩港表示，許多民眾對經濟還是覺得不放心，但只要等基礎建設計畫落實，將能解決通膨問題；基礎建設改善將提升供應鏈效能，貨櫃卸貨、商品運輸變得更加通暢，便可減輕物價壓力及缺貨問題。