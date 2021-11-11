美通膨惡化 物價年增6.2% 31年之最 學者：異常扭曲

勞工部10日發布消費者物價指數年增6.2%，創1990年來最快年增幅，且已連續第五個月飆漲。圖為紐約市一食品商店外標出各種食品價格。（Getty Images）

勞工部(Labor Department)10日發布消費者物價指數(consumer-price index)年增6.2%，創1990年來最快年增幅，且是連續第五個月通膨增幅逾5%，凸顯需求強勁與供應鏈 瓶頸未解，通膨壓力居高不下；拜登 政府10日為通膨惡化辯解，但聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)則指通膨並非暫時現象，也質疑開支案。

在排除變動性高的糧食與能源的「核心物價指數」(core price index)方面，10月指數同比去年增4.6%，高於9月的4%，且是1991年來最大增幅。

圖為加州一加油站普通油每加侖漲到4.87元。（路透）

若以月份來看，10月CPI經季節調整後增加0.9%，增幅比9月的0.4%還高，回歸6月的0.9%。

正大聯合會計師事務所(Grant Thornton)首席經濟學者黛安‧史旺克(Diane Swonk)表示，10月CPI更高，從車價到機票、旅宿等消費成本上揚，而讓物價出現「異常扭曲」。

恐到明年第一季才能回穩

大幅通膨的主因是供應鏈危機及原油等大宗原物料上揚，史旺克表示，隨著醫療服務回到正軌，年底前將看到醫療保健支出上漲，整體而言，CPI至少要到明年第一季才能回穩。

在經濟蓬勃發展、失業率降低的情況下，通膨高漲削弱民眾對政府的支持度，成為白宮 當前難題。

拜登10日表示，「通膨傷害國民荷包，扭轉趨勢為當前首要之務」，重申通過「重建美好未來」(Build Back Better Act)法案很重要。

共和黨專家：經濟很好？僅止於紙上

共和黨的民調專家朗特茲(Frank Luntz)說，經濟很好「僅止於紙上」，民眾對通膨及缺貨怨聲載道。

研究顧問梅根‧布瑞南(Megan Brenan)說，民眾對通膨、供應鏈危機、勞動力短缺的感知，抵銷經濟好轉的成果。

共和黨指責拜登政府大規模紓困助長通膨，民主黨內部的溫和派也有類似看法。

圖為邁阿密市一少年在商店選購裝飾品。（美聯社）

曼欽：華府不該再忽略國民痛苦

曼欽說，通膨是應該阻止白宮部分計畫的理由，「歷史性通膨對國民的威脅，並非暫時而是惡化，從日常用品到汽油，國民知道通膨是真的，華府不該再忽略國民每天感受到的痛苦。」

財政部長葉倫(Janet Yellen)與其他白宮官員原本說，通膨只是暫時現象，會隨時間和緩，但10月CPI並未下降。

研究機構MacroPolicy Perspectives資深經濟學者蘿拉‧羅斯納-沃伯頓(Laura Rosner-Warburton)說：「美國正進入通膨居高不下的新階段，萬物齊漲、通膨壓力更大。」