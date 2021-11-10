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新罕布夏州長突宣布要拚連任 共和黨參院布局生變

編譯柯立偉／綜合9日電
共和黨新罕州州長蘇努努9日出人意料宣布要連任，放棄改選新罕州聯邦參議員，打亂共和黨2022參院布局。(美聯社)
共和黨新罕州州長蘇努努9日出人意料宣布要連任，放棄改選新罕州聯邦參議員，打亂共和黨2022參院布局。(美聯社)

本月2日新澤西州與維吉尼亞州大選過後，共和黨聲勢鵲起，黨內出現大量勸進新罕布夏州共和黨籍州長蘇努努(Chris Sununu)參選2022年聯邦參議員選舉的聲浪；然而，蘇努努9日突然宣布將投入新罕州州長連任選舉，使共和黨徵召他挑戰現任民主黨籍參議員、前新罕州州長瑪姬‧哈森(Maggie Hassan)的規畫被打亂。

蘇努努在新罕州首府康科德(Concord)召開記者會宣布此一決定；他說：「我所負政治責任的對象，是新罕州的公民，而不是華府政治泥潭；我很榮幸能夠多花兩年的時間，與我所關心的新罕州公民們一起做我愛做的事。」

突拋震撼彈 連麥康諾都不知道

由於蘇努努宣布角逐州長連任選舉前並未與黨內磋商此事，連參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)都不知曉此事，因此此一決定引起共和黨高層震驚；華府一位共和黨老將匿名指出：「至少在蘇努努宣布以前，沒有任何共和黨高層知道他在幹嘛；他把此一消息封鎖得很好。」

蘇努努是共和黨的明日之星，若他決定參選聯邦參議員，將會是現任議員哈森的勁敵，因此民主黨近期意圖阻止蘇努努參選的動作頻頻，例如指控他簽署一項用於限制墮胎的預算案。

不過，蘇努努表示，他決定不參選參議員的原因與民主黨對他的攻訐無關，而是因為與曾任麻州州長的現任猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)和佛羅里達州前州長、現任該州聯邦參議員史考特(Rick Scott)等幾位先擔任過州長，後任聯邦參議員的共和黨前輩談話過後，認為參議員的位子不適合他。

蘇努努說：「如果當選，那麼我未來六年的生活將在一個又一個的會議和一輪又一輪的投票中渡過，這不是我想要的生活。」

在蘇努努確定不參選後，共和黨可能轉而徵召州參議會議長摩斯(Chuck Morse)或教育廳廳長艾德布魯特(Frank Edelblut)。

共和黨 參議員 民主黨

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