龐培歐、庫許納等13名前朝高官 涉違法帶職為川普助選

川普女婿庫許納與前白宮發言人麥肯內尼。(美聯社)

特別檢察官辦公室(Office of the Special Counsel)9日表示，前總統川普 政府的13名資深高官，包括當時的國務卿龐培歐 (Mike Pompeo)、川普女婿與白宮 顧問庫許納(Jared Kushner)與幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等人，帶職為川普助選，違犯「哈契法」(Hatch Act)。

特別檢察官柯納(Henry Kerner)經過近一年的調查，9日公布報告指出，「川普政府的資深官員選擇利用政府職權，不是為了政府正當運作功能，而是違法宣傳川普連任。」

1939年實施的「哈契法」禁止聯邦政府人員利用職務權限干預選舉結果，高層政府官員也不得參與政黨活動，惟總統及副總統除外。

特別檢察官：川普政府蓄意違法 特別邪惡

柯納辦公室官員表示，川普政府官員在川普政府任期的最後幾周蓄意違法從事政治活動，他們深諳特檢辦公室沒有時間在投票日前調查並發布調查結果。

報告指出，「川普政府事先考量違法情事發生的時機，特別邪惡。」

政府官員違反「哈契法」並不罕見，但柯納報告指出川普的白宮最資深官員一致存心違法，這倒是很罕見。

柯納徹查違反「哈契法」的川普官員包括當時的國務卿龐培歐、能源部長布魯耶特(Dan Brouillette)、白宮資深顧問康威(Kellyanne Conway)、白宮發言人兼白宮策略公關主任法拉(Alyssa Farah)、駐以色列大使弗里德曼(David Friedman)、白宮資深顧問庫許納、幕僚長梅杜斯、白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)、資深顧問米勒(Stephen Miller)、白宮副發言人摩根史登(Brian Morgenstern)、國安顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)、副總統潘斯的幕僚長蕭特(Marc Short)，以及國安部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)。

報告指出，龐培歐與沃爾夫的違法行事發生在「共和黨全國黨代表大會」(RNC)，這場大會因為新冠肺炎疫情的緣故，移師白宮舉行；其他官員則在接受訪問或出席媒體活動時，涉及違反哈契法替川普助選。

特檢報告點名龐培歐違法的動機，可能受到川普本人教唆與指使。