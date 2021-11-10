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狙殺移民？戈薩改編動畫「進擊的巨人」砍歐凱秀 引不滿

記者顏伶如／綜合報導
共和黨眾議員戈薩在推文中改編日本動漫視頻持刀攻擊歐凱秀。(Getty Images)
共和黨眾議員戈薩在推文中改編日本動漫視頻持刀攻擊歐凱秀。(Getty Images)

共和黨籍亞利桑那州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)日前在推特分享一支以日文「移民的攻擊」為題的影片，影片開場便打出戈薩名字，其中一個片段為有著戈薩肖像的電腦合成動漫角色，擊殺有著民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)照片的另一個角色，引起輿論熱議。

推特8日以出現「仇恨行為」為由對戈薩上傳影片限流，戈薩則發表推文聲稱，製作團隊富有創意，得以免責；白宮副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)9日說，政治體系當中絕對不容許任何形成的暴力。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)9日要求對戈薩啟動多項調查，並呼籲眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)支持調查。戈薩除了面臨眾院操守委員會調查，還有外部執法機關的調查。波洛西在推文中寫道：「絕不容忍針對眾議員及總統做出暴力威脅。」

民主黨進步派國會眾議員歐凱秀。(Getty Images)
民主黨進步派國會眾議員歐凱秀。(Getty Images)

戈薩7日晚間透過眾議員推特帳號@RepGosar上傳的影片中，除了有擊殺歐凱秀角色的橋樑，還有揮劍攻擊拜登總統的劇情；推特8日以違反有關「仇恨行為」使用規定為由，對影片祭出限流並加註警語。

↓戈薩分享的合成影片

來源：John Hoopes

↓動畫「進擊的巨人」第一季開場動畫

來源：阿詠

推特加註警語中寫道，一開始戈薩的影片並未遭到移除，原因是影片涉及「公共利益」，但目前戈薩的該則貼文已經無法顯示。

戈薩影片以日本漫畫「進擊的巨人」為故事主軸，戈薩照片透過電腦合成在影片當中成為主角；共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)也是影片中的英雄人物。有著歐凱秀臉部照片的角色，被戈薩角色擊殺死亡。

戈薩另外透過個人推特帳號@DrPaulGosar發文中寫道，製作團隊非常有創意，得以免責。

共和黨眾議員戈薩的推特在文中改編日本動漫視頻持劍攻擊歐凱秀，遭批評。(取自推特)
共和黨眾議員戈薩的推特在文中改編日本動漫視頻持劍攻擊歐凱秀，遭批評。(取自推特)

歐凱秀在推特發表聲明寫道，戈薩的影片「令人毛骨悚然」。她也指出，共和黨國會領袖會以各種藉口稱讚戈薩，不可能對戈薩做出任何懲處。

民主黨加州聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu)在推特發文中譴責戈薩「變態行為」。劉雲平在推文中指出，美國任何職場當中，若有員工做了一支殺害其他同事的動畫片，肯定遭到開除。

眾議員歐凱秀反推文指戈薩的影片「令人毛骨悚然」。(取自推特)
眾議員歐凱秀反推文指戈薩的影片「令人毛骨悚然」。(取自推特)

推特 眾議員 歐凱秀

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