涉國會暴動 佛林等6川普親信遭傳喚 23日前須提供文件

兩黨眾議員組成的國會暴動調查委員會8日發出傳票，要與前川普總統競選總部關係密切的六名核心成員，接受傳訊調查暴動前後情況。(取材自推特、Getty Images、美聯社、路透)

國會調查小組8日宣布，已發出六張傳票 ，傳喚前白宮 國安顧問佛林(Michael Flynn)等六名前總統川普 的親信，釐清這六人在1月6日國會暴動前，在白宮對街飯店內的「作戰情報室」如何策畫推翻2020選舉結果的行動，要求關鍵證人提交證詞與相關文件。

調查委員會主席湯普森(Bennie Thompson，民主黨)說，調查委員會要求被傳喚人公開作證、交出相關檔案，說明他們在「作戰情報室」策畫鼓勵支持者參加指控選舉舞弊一說的「停止竊取」(Stop the Steal)活動並衝撞國會，圖謀推翻國會認證2020年大選選舉結果的過程。

兩黨眾議員組成的國會山莊暴動調查委員會8日發出傳票，要與前川普總統競選總部關係密切的六名核心成員，接受傳訊調查暴動前後情況。(美聯社)

這六人分別是，川普2020年競選總幹事史特平(William Stepien)、資深顧問米勒(Jason Miller)、川普律師伊士曼(John Eastman)、前國安顧問佛林、團隊助理安潔拉‧麥卡勒姆(Angela McCallum)，以及與會的凱瑞克(Bernard Kerik)。

報導指出，川普團隊利用凱瑞克的公司，支付川普助選團隊用作「作戰情報室」的白宮對街豪華飯店「威拉德洲際飯店」(Willard InterContinental)房務費用。

佛林接受保守派媒體Newsmax訪問時表示，政府應沒收選舉計票機、調查外國介入選舉，為了推翻選舉結果，不惜派兵接管並重新投票。

兩黨眾議員組成的國會山莊暴動調查委員會8日發出傳票，要與前川普總統競選總部關係密切的六名核心成員，接受傳訊調查暴動前後情況。(美聯社)

國會發出的傳票要求這六人在本月23日之前，提交去年11月最後一周，到去年12月中旬的計畫相關文件。

湯普森在聲明中表示，「在1月6日國會攻擊前幾天，前總統的親密盟友與顧問策畫關於選舉錯誤資訊的行動，意圖阻止選舉人團計票作業；調查委員會需要知道他們力圖推翻選舉結果的每一項細節，包括誰向白宮和國會內部人士通風報信，他們與惡化成為暴動的示威有何關聯，以及誰為這項行動付錢。」

這是眾院請司法部追究川普前盟友巴農(Steve Bannon)違反眾院命令，拒絕提交證詞且藐視法庭等刑事罪刑後，首度發出傳票；司法部尚未分配審理巴農案件的檢察官。

消息人士透露，川普忠誠支持者、司法部前官員克拉克(Jeffrey Clark)5日讓國會調查小組吃了一碗閉門羹，他依照傳票現身出席，但拒絕回答所有提問。